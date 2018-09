Governo al lavoro sul condono fiscale | ecco come sarà

Matteo Zoppas - parla a Libero il capo di Confindustria Veneto : 'Il Governo aiuti subito le imprese - sennò addio lavoro' : L' economia oggi è a due velocità, con aziende in ripresa ma settori, come l' edile, l' elettrodomestico e i mobili, ancora in affanno. C' è chi ha perso anche il 40% del mercato da inizio crisi. ...

Di Maio : Governo compatto - Salvini vada avanti ma rispettiamo il lavoro dei pm : Il giorno dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, arriva il commento dell’altro vicepremier del governo...

Speranza : "Da gennaio 400 vite spezzate sul lavoro. Una strage - ma il Governo non se ne occupa" : Mentre le cronache politiche si concentrano sul caso Diciotti, Roberto Speranza prova a riportare l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro: "400 vite umane spezzate sul lavoro da inizio dell'anno. Quattrocento. È una vera e propria strage".Una strage che per il coordinatore di Articolo 1 "dovrebbe essere la priorità assoluta per qualsiasi governo. Invece Salvini & C non se ne occupano. Sono impegnati in queste ore a ...

LAVORO/ Il caos del Governo tra pensioni - contratti - Ilva - Tav e Tap : Sono giorni di pausa sia per l'attività politica che sindacale, ma presto si riapriranno i dossier più caldi e bisognerà fare delle scelte importanti, ricorda FIORENZO COLOMBO(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA pensioni/ Il blackout pronto a "stangare" gli italiani, di M. CardarelliLAVORO E POLITICA/ Gli impegni a rischio del Governo Lega-M5s, di G. Palmerini

LAVORO E POLITICA/ Gli impegni a rischio del Governo Lega-M5s : Guardando agli impegni presi dal Governo in tema di LAVORO nel contratto siglato tra Lega e M5s e ai provvedimenti presi sarebbe tempo di un bilancio. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Lega-M5s, i tagli che smontano Quota 100 e Quota 41, di G. CazzolaDECRETO DIGNITÀ/ Il passo indietro di 50 anni nei contratti di LAVORO, di G. Canavesi

Pacchetto Sud' - Governo al lavoro : incentivi e bonus per rilanciare il Mezzogiorno : Il governo lavora a un 'Pacchetto Sud'. Tra le misure possibili, pronti incentivi e bonus assunzioni al 100 per cento . E le aziende pubbliche dovranno destinare una quota minima del 34 per cento dei ...

Dal lavoro ai vaccini : la scure del Governo M5S-Lega sui cavalli di battaglia Pd : Dalle nuove regole sui contratti a termine a quelle sull'obbligatorietà dei vaccini, dall'abolizione delle domeniche gratuite al museo all'Alta velocità Torino-Lione, ai fondi per lo sviluppo delle periferie. È lungo e variegato l'elenco delle misure, cavalli di battaglia dei governi di centrosinistra Renzi e Gentiloni, su cui si è abbattuta abbattuta la scure dell'esecutivo giallo verde...

"Pacchetto Sud" - Governo al lavoro : incentivi e bonus per rilanciare il Mezzogiorno : Sul tavolo del ministro Lezzi anche l'ipotesi di rendere "permanenti" le attuali misure di decontribuzione per chi assume a...

Sicilia. Lupo : Governo Musumeci rimandato a settembre in rifiuti - lavoro ed economia : Possiamo dire che il governo è 'rimandato a settembre' in almeno tre materie: rifiuti, lavoro ed economia". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Ars, all'indomani della sospensione dei lavori ...

Governo : Conte - clima lavoro molto buono : Ora, avendo la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo".

Governo : Conte - clima lavoro molto buono : ANSA, - ROMA, 8 AGO - "Non ho mai pensato di lavorare con un monocolore", ma nel Governo "il clima di lavoro è molto buono", "quando ci riuniamo al tavolo trovo persone molto ragionevoli, con capacità ...

Governo : Conte - clima lavoro molto buono : Ora, avendo la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo".

Tajani contro il dl Dignità : "Fa perdere 130mila posti di lavoro". E sfida il Governo sulla Tav : Il decreto Dignità è legge. Approvato dal Parlamento, il decreto tanto voluto da Luigi Di Maio è passato all'esame del voto nonostante le proteste delle opposizioni. Una legge che, dice Antonio Tajani ...

Sud - vera spina per il Governo : senza lavoro - senza crescita e con i giovani che se ne vanno : L'allarme dello Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno: nel sud Italia una crescita pari alla metà di quella del resto del paese, poco lavoro e spesso sottopagato -