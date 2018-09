Gossip | Nina Moric e Luigi Favoloso | ritorno di fiamma?

Gossip - Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme : Se ricordate, alla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, avevamo lasciato Nina Moric (41 anni) e Luigi Mario Favoloso (29) in piena crisi. Adesso ritroviamo i due piccioncini felici e sorridenti in Croazia. I due sembravano essersi lasciati definitivamente, ma adesso, all’indomani della vittoria della Croazia sull’Inghilterra per le semifinali dei Mondiali 2018, Luigi e Nina si sono immortalati in una foto a Zagabria ...