Google Play Store ritorna con tante applicazioni gratuite!

AppOnBoard porta le demo giocabili sul Google Play Store : AppOnBoard e Google stanno collaborando per introdurre le demo giocabili direttamente nel Google Play Store attraverso un pulsante "prova ora" L'articolo AppOnBoard porta le demo giocabili sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati : I servizi di streaming on-demand, ovvero quelle piattaforme che permettono agli utenti di gustare film e serie TV pagando un piccolo abbonamento mensile, […] L'articolo Google Play Store suggerirà dove poter guardare film e serie TV cercati proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi : Google Play Giochi potrebbe presto subire delle modifiche all’interfaccia di alcune delle sue sezioni, in linea con quelle che sono le nuove direttive del […] L'articolo Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi proviene da TuttoAndroid.

L’app RSS gReader è sparita dal Google Play Store : Nella giornata di ieri l'applicazione gReader, popolare aggregatore di RSS, è sparita dal Google Play Store senza alcun preavviso. L'articolo L’app RSS gReader è sparita dal Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

WHATSAPP - PERCHÉ APP COME WHATSDOG SONO PERICOLOSE/ Google interviene e le cancella dal Play Store - ma... : WHATSDOG, app per spiare le conversazioni di WHATSAPP. Tutto quello che c’è da sapere prima di scaricare questa applicazione che sta spopolando in rete(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home : Il Google Play Store sta mostrando ad alcuni utenti il peso delle app già dalla pagina iniziale: la funzione non sembra purtroppo molto diffusa, a voi è arrivata? L'articolo Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home proviene da TuttoAndroid.

L’app Ethereum sul Google Play Store truffava gli utenti : Ethereum è il nome di un'app sul Google Play Store che sosteva di vendere un solo Ether (la criptovaluta derivata dalla blockchain Ethereum) L'articolo L’app Ethereum sul Google Play Store truffava gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Play Protect ha il peggiore scanner di malware su Android - secondo AV-TEST : In una prova condotta da AV-TEST, lo scanner di Google Play Protect si è classificato all'ultimo posto con zero punti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Play Protect ha il peggiore scanner di malware su Android, secondo AV-TEST proviene da TuttoAndroid.

Promozione #BackToSchool di ESET su Google Play : la massima protezione per la navigazione online dei tuoi bambini ad un prezzo da non ... : ESET Parental Control per Android Il mondo digitale è una meravigliosa fonte di informazione e divertimento per i minori. ESET Parental Control per Android aiuta i genitori a guidare i propri figli ...

Smart speaker - Google lancerà il suo maggiordomo con display entro l’anno : Mountain View si prepara a fare concorrenza a Echo Show di Amazon, mantenendo il prezzo basso e moltiplicando le possibilità del suo Assistente virtuale

I rumor scommettono sul rilascio entro fine anno di uno smart display targato Google : La voce non si ferma al lancio: le intenzioni di Google sarebbero serie, e pianificano una primo lotto da ben 3 milioni di unità L'articolo I rumor scommettono sul rilascio entro fine anno di uno smart display targato Google proviene da TuttoAndroid.

Google Play Giochi si aggiorna : nuove icone e un easter egg : Google Play Giochi è stata ufficialmente aggiornata e sono state implementate alcune novità: le icone dei videoGiochi incorporati sono cambiate e un nuovo […] L'articolo Google Play Giochi si aggiorna: nuove icone e un easter egg proviene da TuttoAndroid.

Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete : Grazie ad una nuova opzione del Google Play Store, gli utenti potranno ora scegliere le preferenze di download della rete. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Google Play Store su smartphone permette di impostare le preferenze di download della rete proviene da TuttoAndroid.

I rumor sono realtà : Fortnite per dispositivi Android non sfrutta Google Play : Confermando un leak spuntato in rete alcuni giorni fa, Epic Games ha confermato che la versione Android di Fortnite non sfrutterà Google Play come piattaforma di distribuzione. Al contrario gli utenti scaricheranno un programma per l'installazione dal sito di Epic e installeranno direttamente il gioco bypassando completamente lo store di Google. "L'obiettivo di Epic è quello di portare i propri giochi direttamente agli utenti. Crediamo che i ...