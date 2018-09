http://feedproxy.goo

: #Google compie 20 anni, da “don’t be evil” a “be evil”: ecco come si distrugge il Web… - giannifioreGF : #Google compie 20 anni, da “don’t be evil” a “be evil”: ecco come si distrugge il Web… - f_armaroli : RT @Cor_Com: Dal searching all’adv, #Google compie 20 anni: #AI nuova frontiera di business - leganerd : #Google #Chrome compie 10 anni -

(Di lunedì 3 settembre 2018)vent’e tanto è cambiato dal 4 settembre del 1998 quando i due fondatori, Larry Page e Sergey Brin, hanno registrato il dominio.com il cui motto era “Don’t be evil”, poi tutto è cambiato.: da don’t be evil a be evil L’obiettivo della società di Mountain View è la realizzazione di guadagni sempre più alti e per ottenere il risultato desiderato è disposta a passare sulla privacy dei propri utenti e a violare la legge senza il minino ritegno. Da non essere il male,è diventata il male assoluto anche se tutto viene perdonato perché fa comodo a tutti. Innanzitutto agli utenti che non si rendono conto di quanto siano manipolati dall’azienda californiana sia ad chi con questa azienda ci lavora e fonda la propria vita sui guadagni derivanti, in un modo o nell’altro dalla società. La Comunità europea se ...