Golf | Ryder Cup 2018 | i qualificati di Europa e Stati Uniti Francesco Molinari n 1 del

Golf - Francesco Molinari inserito di diritto nella squadra europea di Ryder Cup : L’azzurro è terminato largamente al primo posto nella ‘european Points’, ma sarebbe stato primo anche nella ‘World Points’ Con il Made In Denmark si sono conclusi i tornei validi per acquisire i punti per le due classifiche che hanno assegnato otto dei dodici posti nel team europeo che affronterà gli statunitensi nella prossima Ryder Cup (Francia, 28-30 settembre). La ‘european Points’ ha qualificato Francesco ...

Golf – Made In Denmark : ultimo passo verso la Ryder Cup : Al termine del Made In Denmark verranno ufficializzati gli otto giocatori ammessi di diritto nel team europeo. Poi il capitano Thomas Bjorn assegnerà le quattro wild card a sua disposizione Edoardo Molinari sarà l’unico italiano in campo nel Made In Denmark (30 agosto-2 settembre), torneo dell’European Tour che si disputa sul percorso del Silkeborg Ry GC, ad Aarhus in Danimarca. E’ l’ultima gara valida per acquisire punteggio nelle ...

Golf – Junior Ryder Cup : due azzurre nel team europeo : Junior Ryder Cup: Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio nel team europeo Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio faranno parte del team europeo nella Junior Ryder Cup, la sfida fra i 12 migliori under 18 continentali e i 12 migliori under 18 americani in programma dal 24 al 25 settembre al Golf Disneyland di Parigi. Mentre cresce l’attesa per l’ufficializzazione dei componenti delle due squadre che giocheranno la Ryder Cup al Le Golf ...

Golf - Molinari : 'E adesso la Ryder Cup' : Il volto di Francesco Molinari si rispecchia nella Claret Jug. La vittoria del torinese nell'Open Championship di Golf è finora la principale impresa di uno sportivo azzurro nel 2018.

Biglietti Ryder Cup Golf 2018 : come acquistare i tickets : La Ryder Cup 2018 si disputerà al Le golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo a sud ovest di Parigi. Nei pressi della capitale francese assisteremo alla 42esima edizione del prestigioso torneo di golf, la consueta super sfida tra USA ed Europa che richiama l’attenzione di migliaia di grandi appassionati e che rende questo evento davvero unico nel suo genere (nel 2022 sbarcherà a Roma). Il Vecchio Continente capitano da ...

Golf - Francesco Molinari non si ferma più : “dopo il primo major - Ryder Cup ed Olimpiadi” : Francesco Molinari al settimo cielo dopo la vittoria del suo primo major in carriera, adesso il Golfista italiano pensa in grande Francesco Molinari non si vuole più fermare. Dopo la sua prima vittoria in un major, primo italiano a vincere un torneo del Grande Slam, sulle ali dell’entusiasmo, il Golfista italiano fissa i suoi prossimi importanti obiettivi per la stagione: “Ho coronato il sogno di una vita. Questo e’ un ...

Francesco Molinari - dalla Ryder all'Open Championship : la storia di un fenomeno del Golf : Nel frattempo, consegue una laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino, si sposa e diventa papà del piccolo Tommaso. fenomeno, dentro e fuori dal green. Molinari IN ...

Ryder Cup - Mickelson : 'Le Golf National è un campo fantastico - sono pronto' : 'Quello del Le Golf National è un campo fantastico. Non ho ancora avuto il piacere di ammirarlo dal vivo, ma guardandolo dalla televisione sono rimasto affascinato'. Phil Mickelson esalta il percorso ...