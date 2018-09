calcioweb.eu

: Gol #Piatek, la reazione dei tifosi del #Genoa [VIDEO] - CalcioWeb : Gol #Piatek, la reazione dei tifosi del #Genoa [VIDEO] - tremioni : RT @EnricoTurcato: Scusate, ma é legale che un ragazzo polacco di 23 anni venga in Italia e segni 7 gol nelle prime 3 partite giocate? #Pia… - nicosangiacomo : #Piatek numeri impressionanti da vero #bomber : 7 gol in 3 partite ufficiali. Nessuno come lui in #Europa -

(Di lunedì 3 settembre 2018) GOL– E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, passo indietro delche non si è confermato dopo il successo all’esordio contro l’Empoli, pesante battuta d’arresto sul campo del Sassuolo. Un grande protagonista di questo avvio di stagione degli uomini di Ballardini è sicuramente l’attaccante, arrivato in Italia tra tanti dubbi ha spazzato via tutte le perplessità con buone prestazioni e soprattutto gol. Due reti per il polacco nella gara contro i neroverdi, gol inutili però per il risultato finale, la partita si è infatti conclusa con il punteggio di 5-3. Nel frattempo ecco unesclusivo per CalcioWeb realizzato da Vanni Zagnoli, ecco ladeidelal gol di. GUARDA IL–> Gol, ladeidelLEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...