Gol fantasma clamoroso | incredibile quanto accaduto in Scozia

Estate 2018 - per la Gdf la metà delle case vacanza è irreGolare : "Scoperti anche hotel fantasma" : Una casa vacanze su due è risultata irregolare secondo i controlli della Guardia di Finanza. Puglia, Toscana e Lazio le maglie nere. Ma anche in Sicilia sono state riscontrate anomalie: a Taormina, tra le mete più richieste dei villeggianti italiani, le fiamme gialle hanno scoperto veri e propri hotel fantasma.

Ospizio-pollaio a Sassari e hotel fantasma a Taormina. Case vacanza - 50% degli affitti irreGolare : Una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. E' quanto emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terze Case nelle località balneari, di montagna e nelle città d'arte nell'ambito degli interventi predisposti in occasione dell'estate. Su 895 controlli effettuati 539 sono irregolari e, di questi, 450 sono risultati affitti in nero. Le regioni dove si sono ...

Carrozzeria 'fantasma' : niente in reGola : Carrozzeria 'fantasma': niente in regola. Scoperta dalla Guardia di Finanza a Torino, due denunciati. Carrozzeria 'fantasma': niente in regola La notizia arriva da Torino e fa capire quanto ci sia ...

Italia bersagliata dalla sfortuna. Che luglio da incubo! Nibali - Ferrari - il Gol fantasma del Settebello. Zavorrati dalla Dea Bendata : La sfortuna non è cieca ma ci vede benissimo e ha letteralmente bersagliato l’Italia nell’ultima settimana. La iella si è accanita contro il Bel Paese, tutto sembra essersi rivoltato contro gli azzurri nel mondo sportivo e abbiamo assistito a una serie di episodi davvero clamorosi che hanno minato le nostre certezze, che ci hanno frenato sul più bello e che ci hanno rovinato il cuore dell’estate. Gli ultimi sette giorni sono ...

Settebello - beffa al fotofinish : condannato dal Gol fantasma : Sergio Arcobelli Barcellona Si chiude con una sconfitta amara il cammino europeo del Settebello. Stavolta è la Spagna a liberare tutta la propria gioia al termine di una partita combattuta e molto ...

VIDEO Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le immagini del Gol fantasma di Pietro Figlioli : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Di seguito il VIDEO dell’azione contestata: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

DIRETTA/ Spagna-Italia : info streaming video e diretta tv - risultato live. 8-7 finale - decide un Gol fantasma! : diretta Spagna Italia pallanuoto: info streaming video e diretta tv, risultato live. Azzurri in acqua per la semifinale Europea contro gli iberici nella storica piscina di Barcellona(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:05:00 GMT)