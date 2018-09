Gli ascolti de L’Allieva stravincono la serata del 2 settembre | la seconda stagione in

Di Maio : "Ascoltiamo Gli italiani - non le agenzie di rating" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite stamane alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca). Intervistato da Peter Gomez, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito quali saranno le linee guida della prossima legge di bilancio.“Nella prossima legge di bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo Gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Sky - ascolti record : secondo miGlior risultato di sempre con Juve-Lazio : L'emittente satellitare ha fatto registrare il secondo miglior risultato di sempre - dietro a Inter-Juve del 2013 - per numero di telespettatori e share. L'articolo Sky, ascolti record: secondo miglior risultato di sempre con Juve-Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sacrificio d'amore 3 - fiction a rischio cancellazione dopo Gli ascolti flop : La terza stagione di Sacrificio d'amore potrebbe non vedere la luce su Canale 5. A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata della seconda serie, ecco che per i fan della fiction con protagonista Francesco Arca, potrebbe arrivare una brutta notizia riguardante il futuro della fiction. In queste settimane, infatti, gli ascolti non sono stati per niente positivi e proprio questi potrebbero mettere a repentaglio la produzione dei nuovi ...

FIORELLO NON LASCIA LA RAI/ "Lo show slitta ma non salta" : pronto a replicare Gli ascolti di 7 anni fa? : Rosario FIORELLO LASCIA la Rai? Il settimanale Chi lancia lo scoop: "show momentaneamente saltato. Disguidi e problemi con la Rai". Ecco le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:56:00 GMT)

Il mercato traina Gli ascolti di Sportitalia : +30% a luglio e agosto rispetto al 2017 : Il calciomercato continua a trainare gli ascolti di Sportitalia: ascolti record per l'ultima giornata di trattative. L'articolo Il mercato traina gli ascolti di Sportitalia: +30% a luglio e agosto rispetto al 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : boom TG1 - TG2 meGlio del TG5 - Rai News al 2.2% : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : boom TG1 - TG2 meGlio del TG5 : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Portobello - Antonella Clerici : «Sarà come la gente se lo ricorda. Non sono ossessionata daGli ascolti» : Antonella Clerici La Prova del Cuoco è il passato, Portobello il presente. Da sabato 27 ottobre, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici riporterà in vita lo storico programma di Enzo Tortora. E lo farà mantenendo l’originalità e la tradizione del format, senza pensare troppo agli ascolti e alla concorrenza – non nuova per lei – di Maria De Filippi. “E’ successo negli anni di aver avuto meno successo [...] ma ...

Portobello - Antonella Clerici : «Sarà come la gente se lo ricorda. Non sono ossessionata daGli ascolti» : Antonella Clerici La Prova del Cuoco è il passato, Portobello il presente. Da sabato 27 ottobre, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici riporterà in vita lo storico programma di Enzo Tortora. E lo farà mantenendo l’originalità e la tradizione del format, senza pensare troppo agli ascolti e alla concorrenza – non nuova per lei – di Maria De Filippi. “E’ successo negli anni di aver avuto meno successo [...] ma ...

Ascolti TV | Venerdì 10 Agosto 2018. Non sposate le mie fiGlie vince facile (18.2%) - Solo l’8.3% per Bocci in replica : Marco Bocci - Solo Su Rai1 Non sposate le mie figlie ha conquistato 2.656.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Solo ha raccolto davanti al video 1.200.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 (atletica leggera dalle 21.07 alle 21.56) hanno interessato 1.445.000 spettatori pari al 9.1% di share; a seguire Elementary totalizza un a.m. di 635.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su ...

Ascolti tv ieri - La mia bella famiGlia italiana vs Real Madrid – Milan | Dati Auditel 11 agosto 2018 : Dopo un sabato sera all’insegna dello sport e dei grandi film ecco gli Ascolti tv di ieri, 11 agosto 2018. Chi ha vinto la prima serata fra La mia bella famiglia italiana su Rai 1 e Real Madrid vs Milan su Canale 5? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 2 per seguire Glasgow-Berlino European Championships 2018? In quanti, invece, hanno rivisto Il Signore degli Anelli su Italia 1? Bando alle chiacchiere. Ecco tutti i Dati ...

Ascolti TV | Venerdì 10 Agosto 2018. Non sposate le mie fiGlie vince facile (18.2%) - Solo l’8.3% per Bocci in replica : Marco Bocci - Solo Su Rai1 Non sposate le mie figlie ha conquistato 2.656.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Solo ha raccolto davanti al video 1.200.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato .000 spettatori pari al % di share; a seguire Elementarytotalizza un a.m. di .000 spettatori pari ad uno share del % nel primo episodio, 598.000 spettatori con uno share del % nel ...

Ascolti tv ieri - Non sposate le mie fiGlie! vs Solo | Dati Auditel 10 agosto 2018 : Erano tutti con il naso all’insù in cerca di stelle cadenti oppure no? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 agosto 2018, ovvero la notte di San Lorenzo? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata per scoprire chi ha vinto fra le due ammiraglie contrapposte, ma anche quanti telespettatori si sono sintonizzati sui maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 10 agosto 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA +++ ...