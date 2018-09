Gli animali sono i migliori amici | non ti tradiscono

Viaggi & Turismo : Gli animali sono i benvenuti in cabina sui voli Air Transat : La compagnia aerea canadese Air Transat, eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2018 all’evento Skytrax World Airline Awards, offre ai passeggeri in Economy Class l’opportunità di Viaggiare con il proprio animale in cabina[1] sui voli Diretti Italia-Canada. Questo nuovo servizio, che mira a offrire ai passeggeri maggiore tranquillità, migliora l’attuale regolamento sul trasporto di animali domestici e cani da ...

Messina - strage di cani a Furnari. La denuncia deGli animalisti : “Avvelenati con la stricnina” : strage di cani a Furnari, in provincia di Messina. Un gruppo di volontari animalisti ne ha trovati morte nove su una strada della frazione di San Filippo. Forse sono stati avvelenati con bocconi alla stricnina, sostanza tossica che provoca il decesso attraverso il blocco respiratorio. "Necessario un Piano nazionale di prevenzione contro questa emergenza".Continua a leggere

Avvelenati dieci cuccioli di cane a Messina : Gli animalisti : 'Bocconi alla stricnina' : dieci cuccioli di cane Avvelenati a Furnari, in provincia di Messina. I volontari di un'associazione animalista hanno scoperto i dieci cagnolini randagi Avvelenati in una strada della contrada San ...

Oristano. Febbre del Nilo : nuovi casi tra Gli animali. Positivi i test per volatili e zanzare : Quattro volatili e una colonia di zanzare sono risultati infetti dal virus della Febbre del Nilo Occidentale. Lo confermano le analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico di Sassari. Tre carcasse ...

Palermo - scoperto un macello clandestino : ecco come vivevano Gli animali. Denunciato il titolare dell’area : La Polizia ha sequestrato, tra sabato e domenica scorsi, un macello clandestino in via Maria Messina, a Palermo. Nell’area erano custoditi 5 pecore, 3 suini, 40 galline, un cavallo e una mucca. Nel sopralluogo i poliziotti hanno trovato una carcassa di capra appesa ad un gancio che doveva essere utilizzata per la festa islamica del sacrificio. Gli animali sono stati sequestrati e il titolare dell’area Denunciato e accusato di ...

Cardinal Montenegro e le parole sulla Diciotti che fanno discutere : 'Se fossero deGli animali li avremmo trattati meglio' : Stiamo ricostruendo un mondo di muri e rischiamo di tornare alla legge del Far West dove il più forte e il più potente decide sui poveri e sui deboli", ha quindi aggiunto, sottolineando come l'...

Giornata mondiale del cane - un'università in Costa Rica permette la presenza deGli animali in classe : ... regole e buon senso, possono far convivere le esigenze di tutti tutelando sia chi ha la capacità di apprezzare la compagnia dei quattrozampe, sia chi non riesce a comprenderne il mondo e sia il ...

Gioia - dolore - angoscia : Gli animali sono in grado di provare emozioni? : Una distinzione che nel mondo non è universale, perché di fatto non esiste: tutti gli animali sono uguali, patiscono allo stesso modo, sono contenti se sono liberi all'aria aperta e se ricevono una ...

Animali Fantastici : le descrizioni dei personaggi rivelano nuovi dettaGli sui Crimini di Grindelwald : L'avventura ricongiungerà New con Tina, Queenie e Jacob, ma la missione metterà alla prova le loro lealtà costringendoli ad affrontare nuovi pericoli in un mondo magico sempre più diviso e pericoloso.

Gli animali più bizzarri del mondo : chi vincerà la sfida? : Quando si parla di animali le prime immagini che ci vengono in mente sono, bene o male, sempre le stesse: teneri cagnolini, dolci micetti, feroci leoni o simpatici delfini. Altre volte invece la ...