Giunta comunale | varate tre delibere

Giunta comunale - Le principali delibere approvate nella seduta del 28 agosto 2018 : A Ferrara nasce il 'Tavolo tecnico per la Qualità del sistema ricettivo'; dal Comune sostegno a progetti per i giovani e a iniziative culturali 28-08- 2018 / Giorno per giorno Queste le principali ...

Giunta comunale - Le principali delibere approvate nella seduta del 3 agosto 2018 : Contributi per morosità incolpevole, bando per scrittori, Piano d'azione per l'abbattimento del rumore, progetto di promozione turistica territoriale 03-08-2018 / Giorno per giorno Queste le ...