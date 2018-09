Giulia De Lellis e Andrea Damante a Venezia

Giulia De Lellis risponde a Damante : “Io la più bella? Dipende…” : Andrea Damante si complimenta con Giulia De Lellis e lei risponde Anche Giulia De Lellis è arrivata al Festival di Venezia questa sera, sfoggiando un meraviglioso vestito rosso. L’ex fidanzata di Andrea Damante dopo aver entusiasmato tutti grazie alla sua sfilata sul red carpet è stata intercettata dal sito Tabloit che aveva intervistato il suo ex ragazzo proprio ieri l’altro. Prima di tutto l’ex concorrente del Grande ...

Jeremias Rodriguez si è fidanzato/ "Il mio sogno? Creare una famiglia tutta mia" - e su Giulia De Lellis... : Jeremias Rodriguez ha finalmente trovato l'amore? La sua nuova ragazza si chiama Priscilla, e non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:42:00 GMT)

Andrea Damante : "La ragazza in foto è una mia cara amica - sono single". E su Giulia De Lellis... : Andrea Damante ieri ha presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia. In questa occasione l'ex tronista di Uomini e donne è stato interpellato sulle foto recentemente pubblicate dal settimanale Spy nelle quali lo si vede su una barca in compagnia di una bella moretta. Secondo la rivista trattasi di Sharon Filograsso. Ma la ragazza sarebbe stata confusa con un'altra, almeno stando a quanto fa sapere Damante:Quella nelle foto (pubblicate dal ...

Giulia De Lellis addio? Andrea Damante pizzicato in barca con la nuova fidanzata. Ecco chi è : E pare proprio che la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia giunta definitivamente al capolinea. Il dj veneto sarebbe stato pizzicato dal settimanale Spy in barca, in compagnia...

Sonia Lorenzini contro Alessandro Calabrese : "Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con me? Falso - lo porto in tribunale" : Dopo le accuse, più o meno velate, di Alessandro Calabrese, è arrivata la replica, via social, di Sonia Lorenzini. Come vi abbiamo raccontato, l'ex del Grande Fratello ha raccontato che una tronista "che faceva l’amica di Giulia De Lellis, mentre stava al Grande Fratello Vip andava alle 4 di mattina a casa del fidanzato". Si riferiva a Sonia, che effettivamente ha interrotto i rapporti con la De Lellis?A quanto pare una persona senza fare ...

Alessandro Calabrese : ‘Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con un’ex tronista’ : Si torna a parlare dei ‘Damellis’. Dopo il gossip secondo cui Andrea Damante avrebbe voltato pagina con una nuova fiamma (QUI chi è), il popolo del web è in fermento perché è stato rivelato il presunto motivo per cui l’ex tronista e Giulia De Lellis si erano lasciati. A svelarlo è stato Alessandro Calabrese, concorrente del GF14 e corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e donne. In una serie di Instagram story il romano parla ...