Giro di Gran Bretagna 2018 | fuga vincente di Cameron Meyer Secondo posto per Alessandro

Monza - il Giro di Pierluigi Pardo a bordo di una granturismo. Al pilota : “Vai piano - ho paura. Sei una m…” : Hot lap per Pierluigi Pardo a bordo di una AMG GT-C sul circuito di Monza. Il giornalista ha confessato subito al pilota la sua paura: “Vai piano, sto male”. Quando all’ultima curva ha accelerato, Pardo si è lasciato andare. Video Facebook/Mercedes-Benz Italia L'articolo Monza, il giro di Pierluigi Pardo a bordo di una granturismo. Al pilota: “Vai piano, ho paura. Sei una m…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giro di Gran Bretagna 2018 - André Greipel vince la prima tappa in volata. Geraint Thomas e Chris Froome in gruppo : André Greipel ha vinto la prima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 175 chilometri da Pembrey Country Park a Newport. Il velocista ha saputo imporsi al termine di una bellissima volata dominata davanti a Caleb Ewan e a Fernando Gaviria. Il tedesco della Lotto-Soudal indossa ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale di una corsa che assume maggior peso per la presenza di Geraint Thomas (vincitore del Tour de France) e Chris ...

Formula 1 GP Monza - Vettel : 'Non ho fatto un Giro perfetto - ma grande risultato per il team' : In altre occasioni avevo fatto dei giri migliori" ha concluso il quattro volte campione del mondo. "Non è stato un giro abbastanza buono per conquistare la pole. Fortunatamente sono secondo e non ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio Giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - torna Chris Froome accanto a Geraint Thomas. Otto tappe affascinanti con tanti big : Non solo la Vuelta a España in questo inizio di settembre. Il calendario ciclistico internazionale presenta infatti anche il Giro di Gran Bretagna, corsa a tappe di una settimana (2-9 settembre) che per alcuni fungerà da evento di preparazione ai Mondiali di Innsbruck. L’appuntamento oltre la Manica assume parecchia importanza in questa stagione perché saranno presenti le stelle Geraint Thomas e Chris Froome, gli uomini del Team Sky reduci ...

Europa League 2018-2019 : tutti i Gironi - Milan e Lazio sognano in grande : Dopo lunghi periodi di dominio assoluto nell'allora coppa Uefa negli anni '90, l’Italia non abbraccia il trofeo dal 1999...

Champions League - Stella Rossa ai Gironi : grandi festeggiamenti a Belgrado : Nella capitale serba la qualificazione della Stella Rossa alla fase a gironi della Champions League è stata accolta con una grande festa da migliaia di tifosi. Al triplice fischio della partita pareggiata 2-2 in casa del Salisburgo, i supporters biancorossi hanno invaso il centro di Belgrado con cortei di auto e bandiere. Intonando canti e lasciandosi andare al suono di clacson e allo scoppio di petardi, i supporters della Stella Rossa ...

Vuelta a España 2018 - Benjamin King : “Mi ero posto l’obiettivo di vincere una tappa in un Grande Giro e ci ho sempre creduto” : Benjamin King conquista la vittoria al termine della quarta frazione della Vuelta a España 2018, sull’arrivo in ascesa di Alfcacar. Grazie al suo tentativo di fuga sin dal pronti via, inizialmente insieme ad altri otto uomini, il 29enne statunitense oltre ad ottenere il primo successo in un Grande Giro, compie un Grande balzo in classifica generale (ieri era 71°, attualmente occupa la 18a posizione). Queste le parole del corridore del Team ...

Ariana Grande difende Pete Davidson da chi lo prende in Giro per i suoi occhi : Go Ari The post Ariana Grande difende Pete Davidson da chi lo prende in giro per i suoi occhi appeared first on News Mtv Italia.

'Io non Giro le spalle ai migranti' : ... giusto per chiarire, è il titolo di due pagine dedicate all'argomento in cui si spiega, come uomo di Chiesa, dopo essere stato tirato in ballo "perché un parroco non deve fare politica". E don ...

Bruno Vespa - la tragica verità sui migranti : 'Mezzo milione in Giro senza far nulla' : Il dramma dell'Italia in una telefonata. È Bruno Vespa , sul Quotidiano nazionale , a rivelare la conversazione privata con un ammiraglio della Guardia costiera andato da poco a riposo. 'Come facciamo ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates vuole il primo podio in un grande Giro. Il britannico pronto a ripetersi dopo il Giro d’Italia : Alla Vuelta a España 2018 Simon Yates punterà a salire per la prima volta sul podio in un grande Giro. Il 26enne britannico vanta come miglior piazzamento un sesto posto ottenuto proprio alla Vuelta del 2016. In questa stagione il corridore della Mitchelton-Scott ha fatto dei grandi passi in avanti, dimostrando a tutti le proprie qualità, ed ora è pronto a completare il suo percorso di crescita e prendersi un grande risultato. Al Giro d’Italia ...

20 anni fa il trionfo di Marco Pantani nella Grande Boucle : l’ultimo a realizzare la doppietta Giro-Tour : Il 2 agosto di 20 anni fa, gli Champs-Élysées di Parigi avevano un qualcosa di particolare. Il giallo del Tour de France era tornato nel Bel Paese, 33 anni dopo Felice Gimondi, ed era un “Pirata” a guidare il proprio vascello lungo la Senna. Il suo nome era Marco Pantani. Qualche stagione è passata ma il ricordo di quel trionfo di Marco rivive nel cuore degli appassionati perché lui, vuoi o non vuoi, era speciale. Il corridore ...