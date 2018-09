Giorgia Meloni contro la Francia | ' Libia e immigrati | sono sempre loro i responsabili'

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Caporalato : la denuncia di Giorgia Meloni in un video su Facebook : Il 29 agosto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tramite un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di San Severo Francesco Stefanetti FdI e condiviso dalla stessa Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, in cui veniva ripreso l’ennesimo furgoncino carico di braccianti extracomunitari nei pressi di Foggia, ha riacceso i riflettori dei media sulla piaga del “Caporalato”. Questione che sembrava nuovamente accantonata ...

Giorgia Meloni - il documento che sputtana la ministra grillina : le carte copiate da Gentiloni : Se qualcuno al Sud si era fatto qualche illusione sul Movimento Cinque Stelle dopo aver regalato una valanga di voti ai grillini, non faticherà a ricredersi dopo le prime imbarazzanti mosse del ...

Giorgia Meloni - monumentale umiliazione di Macron : 'Abbia il pudore...' - ducetto colpito e affondato : Giorgia Melon i non ci sta. 'Macron abbia il pudore di tacere', scrive su Facebook, 'il caos immigrazione è colpa della Francia: dell'attacco alla Libia voluto dal Napoleone da operetta Sarkozy in ...

Giorgia Meloni - la pazzesca indiscrezione : 'Nel governo con il M5s' - Forza Italia polverizzata : Può darsi che dovremmo uscire da questa situazione di stallo, ma non dipenderà solo da noi, dipende da come evolverà la politica del governo. Se dovesse evolvere in peggio, avremmo una linea sempre ...

Giorgia Meloni umila in diretta Parenzo con una lezioncina : gelo in studio - lui muto : 'L'Italia è uno stivale, sta nel Mediterraneo', dice David Parenzo, conduttore di In Onda su La7. Questo per dire che il flusso immigratorio è inevitabile. Giorgia Meloni , in studio, non è d'accordo. ...

Giorgia Meloni - l'accusa a Matteo Salvini : 'Io volevo il blocco navale ma lui...' : 'Con Fratelli d'Italia alla Difesa , la Diciotti non sarebbe nemmeno esistita'. Giorgia Meloni , leader di FdI, 'sgrida' Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno si trova oggi indagato per sequestro ...

Matteo Salvini indagato - Giorgia Meloni smaschera la vergogna dei magistrati : 'Scandalosi' : 'Scandaloso e sovversivo indagare un ministro che cerca di fermare l'invasione di clandestini' tuona Giorgia Meloni dopo la notizia delle indagini a carico di Matteo Salvini da parte della procura di ...

Giorgia Meloni - sul blocco della nave Diciotti sostegno a Salvini : 'Lo indagano perché difende le frontiere' : Giorgia Meloni si è schierata al fianco di Matteo Salvini sul blocco della nave Diciotti nel porto di Catania. La nave della Guardia Costiera ha ancora a bordo 150 persone, dopo aver fatto sbarcare ...

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra siamo solo noi e la Lega' : E' rimasta, forse, l'unica vera sponsor del centrodestra, Giorgia Meloni . Forse perchè il suo, seppur piccolo, è rimasto l'unico vero partito di , centro, destra d'Italia. Ma lo è anche on ...

Giorgia Meloni - l'ultimo delirio del Pd : 'Perché mi vogliono denunciare' : Il governatore abruzzese poi si è dimesso per scegliere la più comoda poltrona da senatore, lasciando comunque una degna eredità politica.

Giorgia Meloni : "Il Pd vuole denunciarmi. Il loro ultimo delirio" : "Gli ultimi deliri del Pd al governo della Regione Abruzzo: prima di dimettersi per scegliere la poltrona di senatore, D'Alfonso ha riunito la giunta con un geniale punto all'ordine del giorno: denunciarmi". A scriverlo è Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. Il motivo di tale denuncia? lo spiega alla perfezione il leader di Fratello D'Italia: "Sì, avete letto bene. Intendono denunciarmi perché ho osato criticare le scelte di Mattarella ...

Giorgia Meloni parla di calcio e del caos serie B : Occorre mettere ordine - lo sport è sacro : Sul caos serie B prende posizione, tramite il proprio profilo Facebook, il leader politico di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Di solito non mi occupo molto di calcio, ma mi piace occuparmi di ingiustizie. E credo che impedire che alcune squadre venissero ripescate in B sia stata una forzatura. Perché si tratta di squadre che lo meritano per storia e risultati, e perché le regole non si cambiano in corsa. Ora siamo di fronte al caso unico di ...