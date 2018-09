Giappone | in aumento le violenze sui minori

Giappone - disoccupazione in leggero aumento a luglio : Teleborsa, - In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al ...

Giappone - disoccupazione in leggero aumento a luglio : In leggero aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a luglio il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% , ...

Giappone : aspettativa di vita in aumento : ANSA, - TOKYO, 20 LUG - Si allunga, per il sesto anno consecutivo, l'aspettativa di vita in Giappone, fino a raggiungere il livello record nel 2017. Secondo i dati del ministero della Salute il numero ...