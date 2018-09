Giappone - crescita moderata per il PMI manifatturiero : La lettura definitiva del PMI manifatturiero Giapponese nel mese di agosto a cura di Markit conferma il dato della prima lettura a quota 52,5 punti. Il dato si mostra in lieve crescita rispetto al ...

La crescita del Pil Giapponese sorprende in positivo : ...Il recente dato relativo al Pil giapponese del secondotrimestre ha riacceso i riflettori sulle prospettive di andamento dell'economia,e quindi anche della borsa, di questo paese. Il prodotto interno ...

SEGA : "Abbiamo assistito alla crescita delle IP Giapponesi su Steam su PC" : Le IP nipponiche stanno crescendo, sottolinea PCgamesn.I giochi giapponesi che vengono lanciati anche su PC in questi giorni sono più che mai, abbiamo titoli di un certo calibro come Final Fantasy XV e Nier: Automata ma anche giochi di ruolo e picchiaduro sotto licenza anime. Il successo di questi giochi su Steam e su PC è sicuramente un fattore positivo, e non può far altro che suscitare maggiore interesse anche su ulteriori piattaforme, ...

Giappone : crescita produzione industriale confermata al 4 - 2% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto alla crescita del 2,6% della lettura finale di aprile, ...

Giappone - indice servizi in crescita oltre le attese : Lieve crescita per i servizi in Giappone, nel mese di maggio. L'indice sull'attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione dello 0,1% su base mensile, superando le stime del consensus, -0,4%,, mentre su base annua si registra un incremento dell'1,2%. I settori che ...

Giappone - crescita contenuta per i prezzi alla produzione : crescita contenuta per i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,2% nel mese di giugno rispetto al +0,6% di maggio. Su anno i ...

Usa e Giappone - nel 2018 l'ICT stimola la crescita : Il Giappone è il terzo mercato ICT a livello mondiale dopo Cina e USA e vanta imprese note in tutto il mondo , come Hitachi, Sony, Panasonic, Fujitsu e NEC, che detengono importanti quote di mercato. ...

Giappone : a maggio retribuzioni in crescita +2 - 1% su anno : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – Continuano a crescere le retribuzioni nel Sol Levante, che segnano a maggio il decimo incremento consecutivo. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Salute, Lavoro e Welfare Giapponese, si è registrato un incremento dei salari lordi del 2,1% su base annua, più alto del previsto +0,9%. L'articolo Giappone: a maggio retribuzioni in crescita +2,1% su anno sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Giappone - in crescita il PMI manifatturiero : Teleborsa, - Balzo in avanti per l'attività della manifattura in Giappone nel mese di giugno, nonostante una revisione al ribasso della stima preliminare. Il dato definitivo dell'indice PMI ...

Giappone - in crescita il PMI manifatturiero : Balzo in avanti per l'attività della manifattura in Giappone nel mese di giugno, nonostante una revisione al ribasso della stima preliminare. Il dato definitivo dell'indice PMI manifatturiero, ...