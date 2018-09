Già tempo di beta 3 per OnePlus 6 con l’aggiornamento Android Pie

optimaitalia

(Di lunedì 3 settembre 2018) Uno dei primi smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativoPie dovrebbe essere6. Non è un caso che, in anticipo anche rispetto a Samsung e Huawei, il produttore abbia iniziato a distribuire leper testare sul campo l'impatto del pacchetto software nei confronti del device. Premesso questo, oggi 3 settembre possiamo analizzare più da vicino come stiano andando le cose con la3, con le ultime novità pervenute direttamente dalla Cina.Secondo quanto riportato da Piunikaweb, ci sono effettivamente delle migliorie da prendere in considerazione in queste ore, visto che il changelog ufficiale della3 parla della risoluzione di un bug che aveva portato all'apertura indesiderata di alcune applicazioni. Purtroppo il registro delle modifiche non fornisce ulteriori dettagli su questi problemi, ma dando un'occhiata ai recenti reclami sul ...