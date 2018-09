Gf Vip | una riccia misteriosa tra i concorrenti | chi è?

Temptation Island Vip : Francesca Cipriani non è una tentatrice ma sarà opinionista in un noto contenitore tv : Francesca Cipriani non è una delle tentatrici di Temptation Island Vip. A rivelarlo il giornalista ed autore tv Gabriele Parpiglia tramite delle Instagram Stories in cui ha reso noto che la prorompente bionda, antagonista di Valeria Marini non è una delle tentatrici del programma. Francesca Cipriani sarà opinionista in un noto contenitore tv I vari rumors davano come tentatrice vip di Temptatation Island Vip la bombastica Francesca Ciprani ma ...

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip : lui va già in esterna con una tentatrice : È iniziata l'avventura di Nilufar e Giordano all'interno del villaggio di Temptation Island Vip. I due protagonisti di Uomini e donne hanno accettato di mettersi in gioco in questa nuova avventura che mettera' alla prova il loro sentimento. Una sfida decisamente molto attesa dal pubblico e dai fan, curiosi di vedere come se la caveranno a stretto contatto con la folta schiera di tentatori e tentatrici single, pronti a mettere zizzania tra i due ...

Venezia 75 : sfilata di Vip in Laguna da Lady Gaga a Emma Stone e Natalie Portman : Da Lady Gaga a Ryan Gosling, da Emma Stone a James Franco, molti sono i vip che sbarcheranno al Lido per presentare le loro pellicole alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, che si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Non saranno presenti solamente attori e registi tra i film protagonisti ma anche i giudici Guillermo del Toro, a Naomi Watts e Christoph Waltz. Come se non bastasse, ci saranno anche i vincitori Salma Hayek, Vanessa ...

Temptation Island Vip/ Anticipazioni : video - le prime immagini di Giordano Mazzocchi insieme ad una tentatrice : Temptation Island Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:48:00 GMT)

Temptation Island Vip - Giordano in spiaggia con una single : nuove foto : Giordano Mazzocchi sempre più vicino ad una single a Temptation Island Vip È iniziata ufficialmente l’avventura di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip. Il reality andrà in onda a ottobre in prima serata su Canale 5 ma sui social iniziano a circolare le prime indiscrezioni con tanto di prove fotografiche. Dopo aver raggiunto insieme la Sardegna, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati separati e mandati in due ...

Amici - le auto-candidature Vip per il ruolo di giudice : a Mediaset gira una voce : Arriva settembre e a breve i programmi più amati ritorneranno sul piccolo schermo. Tra questi ci sarà anche il talent-show di Maria De Filippi , Amici . I casting, per scegliere gli alunni che ...

Temptation Island Vip - Giordano Mazzocchi beccato con una tentatrice : Le registrazioni di Temptation Island Vip sono già iniziate e dai primi giorni di settembre ne vedremo delle belle. Intanto, però, sul web circolano già le prime indiscrezioni. Come mostra il sito ...

Temptation Island Vip - Giordano beccato con una tentatrice : FOTO : Giordano Mazzocchi avvistato con una tentatrice a Temptation Island Vip Le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip sono appena iniziate e già i primi spoiler sono spuntati dal web. Grande attenzione da parte di tutto il pubblico di Uomini e Donne è indirizzata nei confronti della coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, soprattutto a causa dell’inizio della loro relazione. Riusciranno a sopravvivere al ...

Scandalo al Grande Fratello Vip - una concorrente pratica autoerotismo nella vasca da bagno : Dopo appena cinque giorni, infatti, c’è già un vero e proprio Scandalo televisivo in Germania per lo spettacolo offerto da Katja Krasavice, una pornostar che partecipa all’edizione locale del Grande Fratello Vip. L’attrice hard, molto nota in Germania, si trovava infatti da sola all’interno di una vasca da bagno e, con l’ausilio del tubo della doccia, ha iniziato a dedicarsi all’autoerotismo in favore di ...

Gf Vip - è toto-nomi : nel cast un papà famoso e una soubrette amica di Malgioglio : Manca poco all'inizio della terza edizione del Gf Vip e spuntano i nomi di Gustavo Rodriguez e di Lisa Fusco

“Lei?! Una Vipera”. Orietta Berti al vetriolo - critiche senza pietà. Non solo musica. Nel mirino anche Anna Tatangelo : Di certo non ha bisogno di presentazioni. Orietta Berti ha partecipato in ben undici occasioni al Festival di Sanremo. La sua carriera discografica è costellata da successi diventati un ‘cult’ per la discografia italiana: nel 2010 ha ricevuto il premio speciale Mia Martini alla carriera, per i suoi 45 anni d’attività ed è stata protagonista di moltissime tournée in Italia e in diverse parti del mondo. Da anni Orietta Berti ha optato ...

ORIETTA BERTI CRITICA MARCELLA BELLA "UNA VipERA!"/ Attacco anche ad Anna Tatangelo : nessuna replica : ORIETTA BERTI, in una recente intervista, ha rilasciato forti dichiarazioni contro Anna Tatangelo e MARCELLA BELLA. La prima furba, la seconda "un'antipatica vipera"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 21:35:00 GMT)

Orietta Berti : ‘Marcella Bella? Una Vipera’ e critica Anna Tatangelo : Siamo abituati a considerarla una dei volti più rassicuranti e pacifici del mondo dello spettacolo, ma persino Orietta Berti quando si inalbera si sfoga come tutti noi esseri umani. E così è successo che intervistata all’evento Made in Parco Nord di Bologna la cantante abbia espresso alcune considerazioni sulla collega Marcella Bella, con cui ha condiviso l’esperienza di Ora o mai più il programma di Rai1 condotto da Amadeus: La più ...

Orietta Berti contro Marcella Bella : “È proprio antipatica - una Vipera”. E poi attacca anche Anna Tatangelo : “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi. Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire ‘Non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante’. Ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto ‘Tu sei una vipera’. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘Vuoi fare la maestrina ma c’è solo De ...