Germania - Francia inaugura la UEFA Nations League

Europa - Italia scippata di quattro poltrone : sorpassata dalla Germania e dalla Francia : In questo panorama l'Italia rischia di restare a mani vuote, dopo aver ottenuto tre dei sei posti più ambiti, Federica Mogherini all'Alta Rappresentanza per la Politica Estera, Mario Draghi alla Bce ...

Calciomercato chiuso : i colpi last minute in Spagna - Francia a Germania : In Italia quest'anno la scadenza è stata anticipata rispetto a quella consueta del 31 agosto, in molti altri Paesi invece il Calciomercato è stato protagonista fino alla fine del mese. Trattative ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i favoriti nelle staffette. Russia e Francia pronte ad insidiare la Germania : Stanno per partire, a Città del Messico, i Mondiali di Pentathlon moderno: dal 7 al 13 settembre verranno assegnati i titoli iridati. Il programma verrà aperto, nei primi tre giorni, dalle prove a staffetta, alle quali l’Italia ha scelto di non partecipare, preferendo concentrarsi sulle gare individuali. Nella staffetta femminile, che aprirà la manifestazione venerdì 7, sarà chiamata a difendere il titolo la Germania, vincente lo scorso ...

Matteo Salvini : 'La nave Ong Aquarius sbarcherà a Malta. Gli immigrati andranno in Spagna - Francia e Germania' : Matteo Salvini dà una 'buona notizia' in una giornata segnata dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova . La nave ong Aquarius, annuncia il ministro dell'Interno su Twitter, di proprietà ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Francia padrona del completo a Haras du Pin! Olanda e Germania sul podio - Italia sesta : Suona la Marsigliese a Haras du Pin, in Francia, dove i padroni di casa fanno la voce grossa nella quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di completo. Maxime Livio con Pica d’Or, Donatien Schauly ADJ con Pivoine des Touches, Astier Nicholas con Vinci de la Vigne e Karim Florent Laghouag con Entebbe de Hus hanno letteralmente dominato la scena, mandando in tripudio il pubblico francese con una prestazione impeccabile e portando a casa la ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia terza - potenza assoluta! 60 podi - superate Francia - Germania e Olanda! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

European Championships 2018 - Italia terza nel medagliere! Superate Germania e Francia - siamo una potenza! : Una domenica bestiale. Una giornata da Italia, lottando con il cuore su più fronti ed agguantando vittorie spesso difficili da pronosticare. 4 ori per sorpassare in un colpo solo Germania, Francia ed Olanda ed issarci al terzo posto nel medagliere. Un bel balzo dalla sesta alla terza piazza, ennesima conferma tra le potenze mondiali dello sport (ricordiamo che gli azzurri sono ininterrottamente nella top10 delle Olimpiadi estive dal 1996). La ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia terza davanti a Francia e Germania! Vince la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia davanti a Francia e Germania! E’ sprint per il 3° posto! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

Staffetta 4x1.25 - Italia chiude al quinto posto. L'oro è andato all'Olanda - argento alla Germania - bronzo alla Francia : L'Italia ha chiuso al quinto posto la gara della Staffetta 4x1.25 km mista ai campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Nelle fredde gare del Loch Lomond, temperatura 17.3,, L'oro è andato all'...

Maltempo in Europa - Francia e Germania devastate da grandine - alluvioni e forte vento : evacuazioni - feriti e dispersi [VIDEO] : Come previsto, l’Europa centrale e occidentale è stata colpita da forti temporali ieri, 9 agosto. Le tempeste hanno rilasciato venti di forte intensità, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali, che hanno provocato alluvioni lampo in parti della Francia e della Germania. Nel pomeriggio, temporali con forti venti e grandine sono stati riportati nella Francia centrale e nordorientale. Nel frattempo, tempeste persistenti producevano gravi ...

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

FINANZA E POLITICA/ Così l'Italia può liberarsi di Francia - Germania e spread : Se non vuole fare esplodere lo spread, e tagliare comunque le tasse, senza chiedere flessibilità all’Europa, per il Governo c’è una sola strada, spiega CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:01:00 GMT)IL NUOVO 2011/ L’attacco suicida dell’Italia a Draghi, di S. CingolaniFINANZA E POLITICA/ La mossa (obbligata) della Lega che può far cadere il Governo, di C. Pelanda