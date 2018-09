Genova - difesa Autostrade : “urgenza ponte? Nessuno ci segnalò”/ Toti - “restauro Morandi assai improbabile” : Genova : il video del momento in cui crolla il ponte Morandi . Ultime notizie: spunta dossier Autostrade , "viadotto non era urgente, Nessuno ci ha avvertiti". CdM, "pronte misure speciali"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Crollo ponte Genova : la Lega nazionale per la Difesa del Cane nella zona rossa : La tragedia del ponte Morandi crollato a Genova ha inevitabilmente coinvolto anche gli animali che popolano quella parte della città. Oltre 600 persone sono infatti rimaste sfollate dopo l’evacuazione dei palazzi che sorgono sotto il ponte , e molte di loro hanno animali domestici. La Sezione locale di LNDC si è subito resa disponibile per dare sostegno e conforto a queste famiglie e ai loro compagni di vita a 4 zampe. “Da quello che ci risulta, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 luglio : Intanto il Csm e l’Anm si schierano in difesa del Quirinale e della Procura di Genova : “Sono toni inaccettabili” : L’inchiesta “Attacco alla democrazia”. La Lega tira in mezzo il Colle I 49 milioni – Panico per il verdetto dei magistrati: Salvini incarica Giorgetti di scrivere una lettera per essere ricevuto al Quirinale di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi Camicie rosso-nere di Marco Travaglio Come direbbe il nostro guru preferito, Quelo, c’è grossa crisi nel Giornale Unico dell’Apocalisse. Un mese fa, le mejo penne del bigoncio ci avevano ...