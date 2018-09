Genova | dal 20 al 25 settembre il Salone nautico del riscatto

Napoli travolto dalla Samp : 3-0 a Genova : Sampdoria-Napoli 3-0. Stavolta ad Ancelotti non riesce la rimonta, stavolta il Napoli subisce un pesante ko che mette tutto in discussione, soprattutto accentua i problemi di una difesa che non regge com'era al tempo di Sarri. La Samp colpisce subito con Defrel che alla mezz'ora raddoppia. La reazione del Napoli dura solo all'inizio della ripresa, poi Quagliarella con un colpo di tacco stupefacente chiude i conti.

Per le strade di Genova con la Polizia stradale : Dopo il crollo del Ponte Morandi raddoppiate le pattuglie in perlustrazione nell'intricata e congestionata viabilità del capoluogo genovese -

A Genova sono 150 le case coinvolte dalla demolizione dei resti del ponte : Genova, 30 ago., askanews, - 'Delle case sotto il moncone est di ponte Morandi circa 150 appartamenti verranno interferiti dalle demolizioni ma non è previsto al momento alcun piano di abbattimento ...

Paura a Genova - intonaco si stacca dalla Sopraelevata : piovono calcinacci : La Strada Sopraelevata di Genova ha perso alcuni pezzi di intonaco dalla parte inferiore e calcinacci sono caduti sulla strada sottostante, nei pressi di Ponte dei Mille. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ma la tensione tra la popolazione è ancora alta dopo i fatti del 14 agosto scorso.Continua a leggere

UBI Banca sospende rate mutui per aree colpite dal crollo a Genova : Teleborsa, - UBI Banca sospenderà le rate dei mutui per le aree colpite dal crollo del Ponte Morandi a Genova , siano essi imprese o privati. L'iniziativa, annunciata dalla Banca subito il tragico ...

Dopo Ponte Morandi - Genova riparte dalla cultura : a Palazzo Ducale c’è Paganini Rockstar : Dopo la ferita del Ponte Morandi, a Palazzo Ducale di Genova il 19 ottobre inaugura la mostra "Paganini Rockstar". Una narrazione contemporanea, spettacolare e interattiva che racconta la vita del grande musicista, caratterizzata da un enorme successo di pubblico, ma anche da rapporti umani spesso travagliati e complessi.Continua a leggere

Genova riparte dal turismo - al via campagna #VOLAAGenova : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

Genova : difficile ritorno dalle vacanze. E la Liguria resta divisa in due : Effetti sul traffico, incognite per i 750 lavoratori della Ansaldo Energia i cui capannoni si trovano sotto il Ponte Morandi crollato -

La commozione di Criscito dopo l’omaggio alle vittime del Ponte Morandi : “Genova forte e dal cuore grande - ho i brividi” : L’omaggio del Genoa alle vittime del Ponte Morandi è stato davvero commovente: lo testimoniano le dichiarazioni di Mimmo Criscito Il Luigi Ferrari questa notte è rimasto in silenzio per 42 minuti, poi al 43′ si è risvegliato in un fragoroso applauso mentre sul maxischermo passavano i nomi delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Un omaggio da brividi, come testimoniato da Mimmo Criscito nel post partita: “è stata una ...

Il commovente tributo alle vittime del Ponte Morandi : dal silenzio al boato - 43° minuto da brividi a Genova [FOTO e VIDEO] : tributo commovente al Ferraris di Genova: le vittime del crollo del Ponte Morandi omaggiate con 42 minuti di silenzio, poi al minuto 43 l’omaggio in un fragoroso applauso Il ritorno alla ‘vita normale’ dopo la tragedia, la ripresa della routine, quei gesti tanto ovvi, quasi meccanici che 43 persone non potranno fare mai più. Dopo il crollo del Ponte Morandi, Genova prova a tornare alla normalità e lo fa affidandosi alla ...