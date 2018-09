Genova - cade intonaco da viadotto autostrada A26 : chiusa una via - : I pompieri hanno fermato il traffico in un tratto di via Ovada, arteria del ponente perpendicolare alla costa, dopo che alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte dell'autostrada A26 Voltri-...

Genova - cade intonaco da viadotto A26 : 19.15 La caduta di intonaco da un viadotto dell'autostrada A26 Voltri-Alessandria ha indotto i Vigili del fuoco a chiudere al traffico un tratto di una strada a Genova, via Ovada. Polizia municipale e squadre di pompieri sono sul posto per verificare la presenza di altre parti di intonaco pericolanti. Il traffico sul viadotto autostradale è regolare. Non risultano feriti né danni ai mezzi.

Genova : cade intonaco da viadotto A26 - chiusa una strada : La caduta di intonaco da un viadotto della autostrada A26 Voltri-Alessandria ha spinto i vigili del fuoco a chiudere precauzionalmente al traffico un tratto di una strada a Genova, via Ovada. Sul posto squadre di pompieri e polizia municipale. Nel cedimento non è rimasto ferito o coinvolto nessun veicolo.Continua a leggere

Genova - cade intonaco da viadotto dell'A26 : strada chiusa : Non risultano feriti né mezzi danneggiati. Ponte Morandi, Autostrade: dal Mit nessun allarme per urgenza. Renzi: "Non mi sento in colpa per il crollo, basta scaricabarile"

Genova - cade intonaco dal viadotto dell'A26 : chiusa una strada : La caduta di intonaco da un viadotto della autostrada A26 Voltri-Alessandria ha indotto i vigili del fuoco a chiudere al traffico un tratto di una strada a Genova, via Ovada. Le squadre di pompieri ...

Adriano La Regina : 'A Roma come a Genova è l'Italia che cade a pezzi' : come? Cosa suggerirebbe al ministero? «Spiegherei che lavorare per e nei musei è la cosa più semplice di questo mondo, io lo so bene. Invece servono investimenti per difendere i beni che sono fuori ...

Crollo ponte Morandi - spunta la tesi shock : “A Genova un attentato” - ma poi l’esperto precisa che è “solo un’ipotesi accademica” : tesi shock del professor Enzo Siviero, ingegnere padovano, per anni docente allo Iuav di Venezia, riportata dal Corriere del Veneto dopo le sue dichiarazioni a Reteveneta: secondo l’esperto, il ponte Morandi sarebbe stato fatto saltare in aria, con delle cariche esplosive. Il prof. Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato “Calatrava” a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha una ...

Crollo Genova - Toninelli : avvio iter decadenza concessione Aspi : Roma, 17 ago., askanews, - Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annuncia con un post su Facebook di aver 'inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la ...

Genova - i dipendenti Amiu al lavoro da anni sotto il ponte : “Dal 2015 reti e aree interdette perché cadevano calcinacci” : Calcinacci e pezzi di ferro che cadevano dal viadotto. Almeno dal 2015. Tanto che l’azienda aveva deciso di proteggersi con reti metalliche e pensiline, per poi scrivere ad Autostrade avvertendola di quanto stava accadendo. E i tecnici erano anche arrivati nella rimessa, per controllare. Quando il ponte Morandi è venuto giù, accartocciandosi su se stesso, è stato tutto inutile. Così oggi la denuncia delle rsu dell’Usb ...

Genova - 39 morti - 632 sfollati | Procura : "Non è stata una fatalità" | Testimone : "Da tempo cadevano i calcinacci" : Il ministro Tria: "Sotto accusa tutto il sistema infrastrutture". Verrà istituita una commissione di inchiesta. Aperta una sottoscrizione per le famiglie delle vittime

Crollo ponte Genova - Autostrade per l’Italia : l’infrastruttura monitorata con cadenza trimestrale : In relazione alle notizie diffuse dalla stampa sulle attività di prevenzione messe in atto sul viadotto Polcevera, Autostrade per l’Italia precisa che l’infrastruttura era monitorata dalle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Genova con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche. Inoltre le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per ...