Genova alla prova del traffico dopo il crollo del ponte | nel primo lunedì di settembre

Napoli travolto dalla Samp : 3-0 a Genova : Sampdoria-Napoli 3-0. Stavolta ad Ancelotti non riesce la rimonta, stavolta il Napoli subisce un pesante ko che mette tutto in discussione, soprattutto accentua i problemi di una difesa che non regge com'era al tempo di Sarri. La Samp colpisce subito con Defrel che alla mezz'ora raddoppia. La reazione del Napoli dura solo all'inizio della ripresa, poi Quagliarella con un colpo di tacco stupefacente chiude i conti.

Napoli travolto dalla Samp : 3-0 a Genova : Sampdoria-Napoli 3-0. Stavolta ad Ancelotti non riesce la rimonta, stavolta il Napoli subisce un pesante ko che mette tutto in discussione, soprattutto accentua i problemi di una difesa che non regge com'era al tempo di Sarri. La Samp colpisce subito con Defrel che alla mezz'ora raddoppia. La reazione del Napoli dura solo all'inizio della ripresa, poi Quagliarella con un colpo di tacco stupefacente chiude i conti.

Crollo ponte Genova - il Politecnico di Milano propose dei sensori d'allarme : ma il gestore rimandò : Ottobre 2017: la società Spea, per conto di Autostrade, commissiona al Politecnico di Milano lo studio dei piloni 9 e 10 del viadotto Polcevera. E nel contempo chiede il progetto di un sistema di ...

Ponte Genova : via alla demolizione entro un mese. Revoca concessione - cda Aspi-Atlantia : Una parte sarà abbattuta con esplosivo, il resto smontata pezzo per pezzo. La denuncia dei tecnici del mit: Autostrade non ci aveva trasmesso tutte le carte sul degrado dell'opera. Oggi Atlantia ...

Genova - Toti : "Ponte demolito in 30 giorni" | Autostrade allarga la zona dei pedaggi gratis : Il commissario per l'emergenza e governatore ligure fa il punto della situazione e spiega che "il moncone Est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi, come idea. Mentre il moncone Ovest sarà smontato pezzo pezzo."

A Genova sono 150 le case coinvolte dalla demolizione dei resti del ponte : Genova, 30 ago., askanews, - 'Delle case sotto il moncone est di ponte Morandi circa 150 appartamenti verranno interferiti dalle demolizioni ma non è previsto al momento alcun piano di abbattimento ...

Paura a Genova - intonaco si stacca dalla Sopraelevata : piovono calcinacci : La Strada Sopraelevata di Genova ha perso alcuni pezzi di intonaco dalla parte inferiore e calcinacci sono caduti sulla strada sottostante, nei pressi di Ponte dei Mille. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ma la tensione tra la popolazione è ancora alta dopo i fatti del 14 agosto scorso.Continua a leggere

Genova - si stringe sulla demolizione. A fine febbraio ci fu l'ultimo allarme : La scadenza l'aveva lanciata il commissario Toti e oggi pomeriggio, nel rispetto dei tempi, Autostrade per l'Italia sarà a Genova per illustrare il suo il progetto per la demolizione -

Dopo Ponte Morandi - Genova riparte dalla cultura : a Palazzo Ducale c’è Paganini Rockstar : Dopo la ferita del Ponte Morandi, a Palazzo Ducale di Genova il 19 ottobre inaugura la mostra "Paganini Rockstar". Una narrazione contemporanea, spettacolare e interattiva che racconta la vita del grande musicista, caratterizzata da un enorme successo di pubblico, ma anche da rapporti umani spesso travagliati e complessi.Continua a leggere

Grido d'allarme del porto di Genova : "Servono misure urgenti" : La tragedia del ponte Morandi sta creando gravi problemi anche all'economia locale, in particolare al porto di Genova, scalo...

Grido d'allarme del porto di Genova : "Servono misure urgenti" : La tragedia del ponte Morandi sta creando gravi problemi anche all'economia locale, in particolare al porto di Genova, scalo...

Genova - LETTERA AUTOSTRADE A FEBBRAIO : “PONTE MORANDI NON E' SICURO”/ Ultime notizie : "Non era un allarme" : Crollo ponte MORANDI, pm GENOVA sequestra atti di Mit, AUTOSTRADE e Atlantia: Ultime notizie demolizione e indagini. Toti, "Aspi demolisce, Fincantieri ricostruisce con idea di Piano"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:13:00 GMT)

Genova - Renzo Piano dona "un'idea di ponte" alla città : Renzo Piano dona alla città di Genova un'"Idea di Ponte". L'archistar e senatore a vita ha realizzato un progetto per la ricostruzione del viadotto crollato. Un palstico del prgetto è stato trasportato questa mattina nella sede della Regione Liguria. L'architetto sugli obiettivi della ricostruzione è stato molto chiaro: "Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la città ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire ...

Genova - crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.