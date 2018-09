Gabanelli con Mentana : da stasera ogni lunedì sarà sul Tg La7 : 'Da stasera ogni lunedì una pagina del tg con Milena Gabanelli'. Lo annuncio il direttore del Tg La7 Enrico Mentana su Facebook. L'ex giornalista della Rai, dopo l'addio a Report, ha creato Dataroom ...

Milena Gabanelli al Tg La7 con Enrico Mentana : Milena Gabanelli 'entra' nella squadra del Tg La7: il direttore Enrico Mentana le riserva da stasera uno spazio nell'edizione delle 20.00 del lunedì, per una pagina sui temi e nello stile caro alla giornalista che ha segnato un modo di fare inchieste in Italia.Dopo aver animato, ieri, insieme un bel dibattito alla Festa de Il Fatto Quotidiano, arriva oggi via Facebook l'annuncio di questa collaborazione settimanale:prosegui la ...

Autostrade - Mentana : “Conte dice che non aspetta tempi della giustizia? Fake news di Stato”. Gabanelli : “Così far west” : “Sentire il presidente del Consiglio dire che non possiamo aspettare i tempi della giustizia mi fa rizzare i capelli. E’ una Fake news di Stato”. Lo ha detto dal palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta Enrico Mentana, commentando le dichiarazioni del premier Conte nelle ore successive al crollo del ponte Morandi di Genova. Parole, quelle del direttore del TgLa7, che hanno scatenato proteste nel pubblico e ...

Rai - Gabanelli : “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con questo governo”. Mentana : “Disilluso” : “Nelle modalità di spartizione delle nomine in Rai, non mi pare che vengano seguiti criteri diversi da quelli soliti”. Milena Gabanelli, intervenendo dal palco della Festa del Fatto Quotidiano nel dibattito “Alla ricerca della verità perduta nella rete” insieme a Paola Zanca ed Enrico Mentana, ha parlato tra le altre cose dell’assegnazione dei nuovi incarichi nella tv pubblica e dell’influenza della ...

Milena Gabanelli contro gli chef di lusso : «Non so cosa ho mangiato...» : Doveva essere un post ironico, ma ha sollevato un bel polverone: la situazione è leggermente sfuggita di mano a Milena Gabanelli , che ha innescato polemiche e discussioni sul web sul mondo dei ristoranti di lusso e degli chef stellati . Cracco e lo scontrino da 41 euro, sui social insulti e critiche al cliente: 'Potevi andare in un altro posto' Tutto è iniziato sulla pagina ...

Milena Gabanelli contro chef stellati su Facebook/ “Le persone amano essere masochiste” : Milena Gabanelli contro gli chef stellati: il post Facebook con la foto del piatto scatena la polemica. Gambero Rosso replica e definisce assurdo il suo attacco populista.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 21:07:00 GMT)

Milena Gabanelli contro la cucina stellata : “Non so cosa ho mangiato - è masochismo”. Il Gambero Rosso : “Come il peggior commentatore di TripAdvisor” : La giornalista Milena Gabanelli è andata a cena in un noto ristorante di Bologna, ha scattato una foto al piatto e l’ha pubblicata sui social commentandola. Una pratica molto comune, solo che la sua didascalia molto critica e il fatto che il ristorante dove si trovava fosse stellato hanno subito scatenato le polemiche. “NULLA DI PESANTE Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore ...

Milena Gabanelli contro gli chef stellati su Facebook/ Foto - Gambero Rosso all'attacco : "diffonde fake news!" : Milena Gabanelli contro gli chef stellati: il post Facebook con la Foto del piatto scatena la polemica. Gambero Rosso replica e definisce assurdo il suo attacco populista.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 12:52:00 GMT)

Milena Gabanelli contro gli chef stellati : "Non so cosa ho mangiato. C'è chi gradisce questa forma di masochismo" : Milena Gabanelli, storica ed ex conduttrice del programma di Rai Tre Report è finita nell'occhio del ciclone dopo essersi resa autrice di un post in pieno stile food-blogger. Sulla pagina Facebook della sua rubrica Dataroom, curata per il Corriere della Sera, la giornalista ha pubblicato la fotografia di un piatto stellato corredato da didascalia piuttosto eloquente:NULLA DI PESANTE Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato ...

Gabanelli populista gourmet se la prende con i superchef : I piedi nel piatto di Milena Gabanelli. Che per una volta si trasforma da giornalista austera e informata in un'agit-prop degli umori mefitici di quegli italiani che poco sanno ma su tutto hanno un'...

La Gabanelli contro la cucina stellata : polemica per il suo post : "Questo è un antipasto". Sotto la foto - un po' troppo buia a dire il vero - di un grande piatto bianco con all'interno tre piccoli bocconi. "Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore (merluzzo mantecato c'era scritto). Ma questi chef...?!"Il post, firmato da Milena Gabanelli, è spuntato il pomeriggio del 10 agosto sulla pagina Facebook di Dataroom, la rubrica di datajournalism e anti fake news che cura sul Corriere ...

"Ma questi chef? Roba da masochisti" : ed è scontro tra la Gabanelli e Gambero Rosso : "Nulla di pesante. Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore, merluzzo mantecato c'era scritto,. Ma questi chef...?!". Firmato Milena Gabanelli, nella ...

Milena Gabanelli contro la Rai/ Video - "13 mila dipendenti - 1760 giornalisti ma ultima nelle news" : Milena Gabanelli contro la Rai, la giornalista sul Corriere della Sera denuncia: "13 mila dipendenti, 1760 giornalisti ma è ultima nelle news", ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:03:00 GMT)