Fulmine si abbatte sul parco | folgorati due ragazzini

Bombe d’acqua in Friuli e Marche - allagamenti a Verona - Zaia firma stato d’emergenza. A La Spezia Fulmine abbatte un campanile : Nelle Marche Bombe d’acqua hanno colpito la costa, come anche in Friuli-Venezia Giulia dove il litorale ha subito allagamenti con interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile. Nello Spezzino un fulmine ha abbattuto parzialmente un campanile