Fulmine colpisce una tettoia | folgorati due adolescenti

Maltempo - un Fulmine colpisce un’abitazione a Majano : villetta a fuoco : Un fulmine all’alba ha colpito il tetto di una villetta alla periferia di Majano (Udine) provocando un incendio che ha praticamente distrutto la copertura dell’abitazione. La scarica elettrica ha interessato la parte alta del tetto, quella in lamiera. In pochi istanti le fiamme si sono diffuse su tutta la copertura dell’abitazione. A dare l’allarme, i proprietari che si trovavano in casa. Sul posto sono intervenuti i ...

Maltempo Roma : Fulmine colpisce una centralina - semafori in tilt : Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono ‘saltati’ vari impianti in zona Monteverde: a piazza San Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate. L'articolo Maltempo Roma: fulmine colpisce una centralina, semafori in tilt ...

La Spezia - un Fulmine colpisce chiesa a Beverino : crolla parte di campanile : Un fulmine colpisce il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, in provincia di La Spezia e ne fa crollare una porzione. È accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 per il crollo. Nessuna persona è stata coinvolta. Il crollo ha interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale. Ricevuta la segnalazione della caduta, la ...

Fulmine colpisce spiaggia in Salento - gravissimo un ragazzo di 13 anni. Ricoverato in rianimazione : Il maltempo rischia di creare nuove vittime. Infatti, venerdì pomeriggio un Fulmine è caduto su un gruppo di ragazzini senegalesi che giocavano a calcetto su un tratto di...

Salento - Fulmine colpisce bagnanti : 4 feriti - grave un 13enne : Il fulmine è caduto tra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, e ha provocato almeno quattro feriti: tra questi c'è un ragazzino di tredici anni che giocava vicino alla battigia e che è stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazi. Altre due persone ricoverate in codice giallo.Continua a leggere