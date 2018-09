Forze dell' ordine nel mercato di Marano | ma niente chiusura | ' Atti non notificati

Ilaria Cucchi chiede incontro pubblico a Salvini. Lui : “Va bene - ma continuo a difendere le Forze dell’ordine” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di voler incontrare Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ucciso in circostanze ancora da chiarire nel 2009: "Voglio dire che sono pronto ad incontrare volentieri la famiglia e a vedere il film. Ma anche a continuare a difendere la possibilità di lavorare delle nostre forze dell'ordine. Se in pochi o pochissimi hanno sbagliato indossando una divisa vanno puniti anche più degli altri ma difendo ...

“Già noto alle Forze dell’ordine”. Orco colpisce ancora - turista stuprata a Rimini : arrestato. La ricostruzione : Gli ultimi giorni d’agosto sembrano un girone infernale, un susseguirsi di tragiche notizie e di violenze sessuali. A fare da apripista a una sequenza di ‘stupri’ è stato il caso di Jesolo con una quindicenne violentata da un senegalese stupratore. A Rimini, invece, due allievi poliziotti avrebbero abusato di una turista tedesca. Mentre è notizia di pochi minuti fa dell’arresto di un cingalese che, sempre lungo la riviera ...

Politica. Morrone - Lega - si congratula con le Forze dell'Ordine per cattura del foreign fighter : 'Un plauso alla Digos ravennate che sta conducendo operazioni encomiabili di intelligence e per la sicurezza delle nostre comunità. Mi riferisco, in particolare all'individuazione e alla cattura dell'...

Ecco come funziona il Taser in dotazione alle Forze dell'ordine : Le telecamere di NewsMediaset nel poligono con i 30 carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Milano che si esercitano con la nuova arma

Milano - il decalogo del «taser» : Forze dell'ordine a scuola di sicurezza con la pistola elettrica : Il manichino indossa un abito rosso da donna, una felpa blu. Sta appoggiato al muro di cemento. Il carabiniere in piedi, di fronte, a cinque metri di distanza. Il colpo rimbomba sordo nel poligono ...

Cagliari. Due arresti per furto - possesso di armi e resistenza alle Forze dell'ordine : Nel corso della notte scorsa sono stati operati 2 arresti in flagranza dei reati di furto con destrezza, porto abuso di armi , coltello, e resistenza a p.u. Questa notte alle ore 00:30 circa, a ...

Assunzioni Forze dell’ordine - ministro Tria non firma il decreto. Viminale : “Nessuno stop” : A rischio il piano di Assunzioni di 8mila agenti delle forze dell'ordine: il ministro Tria non ha ancora controfirmato il provvedimento, già autorizzato dalla ministra della P.A. Giulia Bongiorno. Il titolare dell'Economia ha chiesto tempo per esaminare le coperture. Dal Viminale assicurano però che i soldi per rendere operativo il decreto già ci sono.Continua a leggere

