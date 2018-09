Formula 1 - La McLaren scarica Vandoorne

Il 23enne spagnolo Carlos Sainz correrà in Formula 1 con la McLaren dalla prossima stagione : Il 23enne spagnolo Carlos Sainz correrà in Formula 1 con la McLaren dalla prossima stagione, al posto di Fernando Alonso che pochi giorni fa aveva annunciato il suo ritiro a fine anno. Sainz corre già in Formula 1: quest’anno è un The post Il 23enne spagnolo Carlos Sainz correrà in Formula 1 con la McLaren dalla prossima stagione appeared first on Il Post.

Formula 1 - Carlos Sainz correrà con la McLaren nel 2019 : Carlos Sainz è il nuovo pilota della McLaren: prenderà il posto di Fernando Alonso nel 2019. Dopo il passaggio di Ricciardo alla Renault e il ritiro di Fernando Alonso dalla Formula 1, oggi un altro tassello del puzzle del mercato piloti è andato al proprio posto.Un'occasione unica. Il ventitreenne pilota spagnolo, che ha fatto parte della famiglia Red Bull, prenderà il posto dell'amico e idolo d'infanzia Fernando Alonso alla McLaren. ...

Formula 1 - la McLaren punta ancora sulla Spagna per il dopo-Alonso : vicino Sainz (RUMORS) : Ormai è ufficiale: Fernando Alonso lascia la Formula 1 [VIDEO]dopo due titoli mondiali vinti con la Renault 2005 e 2006, 37 vittorie conquistate, 22 pole-position e 97 podi. Il campione asturiano ha comunicato personalmente la sua decisione, dicendo che dopo 17 anni da protagonista del Circus preferisce cambiare aria, volgere le sue attenzioni altrove e andare alla ricerca di nuove sfide. Anche se mancano ancora diversi mesi alla fine di questa ...

Formula 1 - Sainz in pole per sostituire Alonso in McLaren : Dovrebbe essere Carlos Sainz a prendere il posto alla McLaren di Fernando Alonso che lascerà il circus a fine stagione. sarebbe questa la scelta fatta da Zak Brown, l'ad della scuderia britannica, che ...

ALONSO LASCIA LA Formula 1 NEL 2019/ Ultimo anno in McLaren : "Per me è tempo di cambiare"

McLaren - Alonso non correrà in Formula 1 nel Mondiale 2019 : E, soprattutto, tutti i tifosi in giro per il mondo. Sono però abbastanza sicuro che i nostri percorsi torneranno a incrociarsi in futuro".

Formula 1 - Norris sul futuro : 'McLaren nel 2019? Dipende tutto da Alonso' : "Avere un posto in Formula 1 sarebbe un sogno, ma allo stesso tempo forse sarebbe meglio avvicinarsi a questo mondo per gradi, effettuando prima delle sessioni di libere" , ha aggiunto. "Fino a ...

Formula 1 : è ufficiale James Key alla McLaren : TORINO - Dopo i risultati non certo esaltanti di questa stagione, che invece doveva essere quella del riscatto con il nuovo propulsore Renault, la Mc Laren volta pagina e continua la sua 'campagna ...

Formula 1 - Toro Rosso : James Key verso McLaren : sarà direttore tecnico : James Key si appresta a dire addio alla Toro Rosso per intraprendere una nuova avventura con la McLaren . Il 46enne ingegnere britannico sarà il nuovo direttore tecnico per il team di Woking, come ...

Formula 1 - McLaren - Boullier lascia. Al suo posto Gil de Ferran : La McLaren non vuole essere etichettata come una nobile decaduta della Formula 1 e sta lavorando alacremente per risalire la china. In quest'ottica, oggi il team ha annunciato un cambiamento nella struttura dirigenziale: il primo passo è l'uscita di scena di Eric Boullier, che ha dato le dimissioni da direttore sportivo.Cosa cambia in McLaren. Zak Brown, amministratore delegato della McLaren Racing, ha accettato le dimissioni di Boullier ...

Formula 1 2019 : per Raikkonen opzione McLaren? : Raikkonen in McLaren nel 2019: questa improvvisa voce gira nel paddock della Formula 1 e vedrebbe il pilota finlandese chiudere a questo punto la propria carriera con la scuderia inglese, con la quale aveva già corso negli anni 2002/2006.Dopo l"interesse verso Ricciardo più volte ammesso nelle ultime interviste dallo stesso Zak Brown, adesso la scuderia di Woking sembra possa puntare su Raikkonen per sostituire Alonso nel caso lo spagnolo ...