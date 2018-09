ilsole24ore

: Brutte notizie da #Ford Licenziamenti per oltre 20mila dipendenti e addio #Mondeo - Tweet_auto_com : Brutte notizie da #Ford Licenziamenti per oltre 20mila dipendenti e addio #Mondeo - 24motori : Ford, addio Mondeo e licenziamenti per oltre 20.000 dipendenti -

(Di lunedì 3 settembre 2018)è pronta a direa storici modelli a partire dallae a licenziare. Il marchio dell’0vale Blu avrebbe deciso di tagliare circa il 12% della proprio forza lavoro globale, colpendo in particolar modo gli impianti presenti in Germania e Spagna.all’importante riduzione del personale,avrebbe messo la parola fine a modelli come, C-Max e S-Max...