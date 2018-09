Fools di Neil Simon

lazioinfesta

: È partito ufficialmente il countdown. Tra 10 giorni in gara al roma_comic_off all’interno della cornice del insta.… - Matolas : È partito ufficialmente il countdown. Tra 10 giorni in gara al roma_comic_off all’interno della cornice del insta.… - italyspettacolo : “Fools”, un omaggio a Neil Simon – Regia di Claudio Insegno - 13 e 14 settembre 2018 al Teatro Portaportese… - flaminioboni : Teatro Portaportese, il 13 e 14 settembre 2018 alle ore 21.00 il divertente e surreale spettacolo Fools di Neil Sim… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) ... che con spettacoli inediti, ideati e portati in scena insieme anche agli insegnanti dell'Accademia, come il comedy show 'Show-ccante' con il duo comico Andrea ee al Teatro Porta Portese. In ...