Flavio Briatore | “Il turismo delle ciabatte fa male all’Italia Non capiamo che il lusso

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata? : Lunghi capelli biondi, trent'anni a malapena. Non si conosce il suo nome, ma per il settimanale Gente la ragazza vista al fianco di Flavio Briatore a Porto Cervo potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Dopo la fine del matrimonio con Elisabetta Gregoraci, con la quale l'imprenditore è stato legato fino alla fine del 2017, adesso per lui potrebbe essere iniziata una nuova stagione d'amore. I due sono stati fotografati a bordo di un gommone ...

Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore è ormai un ricordo : beccata senza dubbi - chi è il suo nuovo uomo : In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, le foto della vacanza d'amore a New York di Elisabetta Gregoraci con il nuovo compagno, Francesco Bettuzzi. A 8 mesi dalla separazione ufficiale ...

Flavio Briatore foto con Heidi Klum e la figlia mai riconosciuta : E’ un primo ritratto di famiglia per Flavio Briatore, l’ex fidanzata Heidi Klum e la figlia Leni, che non sarebbe mai stata riconosciuta dall’imprenditore. La modella però sarebbe rimasta in ottimi rapporti con Briatore in vacanza in Costa Smeralda, avrebbe trovato il tempo per fargli visita. Con tanto di selfie. E nella foto spunta anche Leni che sarebbe la figlia che Briatore non ha mai riconosciuto e che poi nel 2009 sarebbe stata ...