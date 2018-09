Flat tax | Matteo Salvini | “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15%

Cottarelli : “Flat tax - reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni? Costano 75 miliardi - non ce li possiamo permettere” : Una legge di bilancio comprendente tutte le promesse del governo Lega-M5S, dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza passando per la revisione della legge Fornero? Costerebbe circa 75 miliardi di euro, stando ai calcoli del professor Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review e ora direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici alla Cattolica di Milano.Continua a leggere

Salvini : 'Non subito Flat tax al 15% ma si pagheranno meno tasse. I mercati? Manterremo gli impegni con gli italiani' : 'Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale'. Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, ...

Conte frena gli alleati su Flat tax e 'reddito' : 'Così non reggiamo' : 'Non reggiamo flat-tax e reddito di cittadinanza'. Il premier Giuseppe Conte ne è convinto e lo va ripetendo a palazzo Chigi, mentre Luigi Di Maio rilancia sul primo tema e i leghisti continuano a ...

MANOVRA/ Il piano segreto della Lega per finanziare la Flat tax - e non solo - : Esistono ingenti somme contenute in cassette di sicurezza detenute all'estero. Ecco come sfruttarle con una nuova 'voluntary disclosure'.

Di Maio : reddito e Flat tax le priorità : Il vicepremier mette i paletti del Def. Calenda: 'rischiamo il default'. Nel Pd prosegue la corsa di Zingaretti: 'Non voglio allearmi con i cinquestelle ma per sconfiggere il mostro bisogna conoscerlo'...

TRIA - "MENO CRESCITA IN ITALIA MA NO ANELLO DEBOLE UE"/ Di Maio - "si faranno Flat tax e reddito" : TRIA, i mercati e il caos nel Governo: "no finanza allegra, ITALIA rispetta gli impegni", ma altolà dalla Lega. Borghi, "decideremo", mentre Garavaglia, "serve deroga tetto 3%"

"Subito reddito di cittadinanza e Flat tax" : Di Maio pronto alla guerra con Tria e Salvini : Altre voci danno le pressioni di Cinque Stelle talmente intransigenti da chiedere al titolare dell'Economia di sfiorare la quota del 3% del rapporto deficit/pil, più di un punto rispetto a quanto ...

Manovra - Di Maio va all'attacco : "Flat tax? Prima reddito minimo" : Lugi Di Maio in pressing per il reddito di cittadinanza. Mentre il ministro Tria è impegnato per far quadrare i conti in vista del varo della Manovra entro fine anno, il vicepremier, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe sul piede di guerra per ottenere la precedenza sul reddito minimo rispetto alla flat tax. A quanto pare il ministro dello Sviluppo Economico avrebbe chiesto già ai tecnici di via XX Settembre di mettersi al lavoro per ...

Flat tax - il tempo stringe : che cosa succederà davvero nel 2019 : La Flat tax è uno dei punti più rilevanti della riforma fiscale promessa dal governo Lega e M5S. Un rinvio è certo però. Che...

M5s-Lega divisi su Flat tax e reddito di cittadinanza : Due punti cruciali che la maggioranza dovrà affrontare presto con la legge di stabilità. Altro argomento è la gestione dei migranti. E il dibattito si annuncia rovente -

Giovanni Toti : "Rinunciate a reddito minimo e Flat tax per aprire i cantieri" : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti chiede risorse al governo per affrontare l'emergenza nata a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Di fatto Toti chiede un intervento deciso da parte dell'esecutivo mettendo da parte per il momento quelle misure annunciate che potrebbero richiedere uno sforzo in termini di Bilancio nella manovra: "Dirottare tutte le risorse possibili su un gigantesco piano di investimenti e cantiere che risani le ...

Di Maio : Subito reddito di cittadinanza - Flat tax e superamento della Fornero : Teleborsa, - L'attività del governo in questo caldo mese d'agosto , è stata canalizzata quasi esclusivamente dal tragico evento di Genova e dall'impasse che ha tenuto ferma per dieci giorni in mare la ...