Fitch non spaventa - Piazza Affari chiude in rialzo - +0 - 62% - : Venerdì il tasso del titolo italiano era arrivato a toccare il 3,26%, sui massimi da marzo 2014.A rassicurare i mercati le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sul rispetto degli impegni ...

Fitch non spaventa i mercati : spread giù - poi risale fino a quota 290 : mercati cauti dopo il taglio delle prospettive sull'Italia da parte di Fitch. Lo spread tra Btp e Bund tedesco dopo un avvio in calo torna a salire e tocca quota 290. Piazza Affari poco...

TRIA “ITALIA NON È MALATA UE - MA SENZA AIUTI SOFFRE”/ Ministro Mef “Fitch si convincerà - rispetteremo impegni” : TRIA, i mercati e il caos nel Governo: "no finanza allegra, Italia rispetta gli impegni", ma altolà dalla Lega. Borghi, "decideremo", mentre Garavaglia, "serve deroga tetto 3%"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Fitch non spaventa - lo spread cala : Roma, 3 set., askanews, - Avvio di contrattazioni in calmieramento per i titoli di Stato dell'Italia, dopo che venerdì scorso, a mercato chiuso, Fitch ha annunciato di aver peggiorato a negative le ...

Spread in calo - Fitch non spaventa i mercati. Borsa positiva : Mercati cauti dopo il taglio delle prospettive sull'Italia da parte di Fitch. Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre a 289 punti base, vicino ai livelli della chiusura di venerdì a...

Spread in calo - Fitch non spaventa. Borsa positiva : Mercati cauti dopo il taglio delle prospettive sull'Italia da parte di Fitch. Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre a 289 punti base, non lontano dai livelli della chiusura di...

Monito di Fitch - ma per ora niente downgrade. Tria : 'Italia non è fragile - non è malato Europa' : Il ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria ne è convinto: lo spread scenderà. Lo ripete in un'intervista a La Repubblica, in cui fa tuttavia anche una importante ammissione : l'Italia subirà un ...

Rating Italia - l'agenzia Fitch non lo tocca ma rivede al ribasso le previsioni : Il Rating dell'Italia rimane stabile a BBB, ma le previsioni sono passate a "negative". Questa è la decisione dell'agenzia Fitch che in tal modo ha voluto sottolineare le criticità di fronte alle quali si trova il nostro Governo. Secondo gli esperti della società newyorkese, l'attuale esecutivo rischia di portare ad un allentamento fiscale che "lascerebbe l'alto livello di debito pubblico Italiano più esposto a potenziali shock", con "i rischi ...

Tria replica a Fitch : «Parleranno i fatti. In Italia non c’è finanza allegra» : SHANGHAI - Non bisogna tener conto di presunte intenzioni, ma solo dei fatti: mercati e agenzie di rating saranno presto convinti e rassicurati dalle azioni concrete del governo. È il...

Fitch - De Bortoli : “Paese indebitato non può fare quello vuole. Si smetta di fare promesse che non si possono realizzare” : “Un Paese indebitato non ha la libertà di fare quello che vuole. Spero ci sia uno scatto di responsabilità e che si smetta di fare promesse che non è possibile mantenere, visto lo stato precario dei nostri conti”. Così l’ex direttore del Corriere della sera Ferruccio De Bortoli, intervistato insieme ad Antonio Padellaro alla festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato ...

Mercati ancora deboli in attesa di Fitch : dati macro non aiutano : Le previsioni di crescita dell'attuale governo, confermate direttamente dal ministro dell'economia Giovanni Tria parlano, per il 2018 di un traguardo che potrebbe avvicinarsi al +1,5% inizialmente ...

Fitch "gufa" contro il governo "Non dura - al voto nel 2019" : A un mese dalla nomina di Giuseppe Conte, Fitch non crede affatto nel governo gialloverde, a cui dà ancora pochi mesi di vita.In un report dedicato al "potenziale impatto del nuovo governo sul merito di credito sovrano italiano", infatti, l'agenzia di rating parla di instabilità politica e di allentamento dei conti pubblici come fattori di rischio, pur non sbilanciandosi sulla prossima revisione del rating - prevista per il 31 luglio - e pur non ...