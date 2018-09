blogo

: #Fiorello scherza e provoca su Instagram: “Niente programma, avevo preso accordi con Orfeo… - Varych4 : #Fiorello scherza e provoca su Instagram: “Niente programma, avevo preso accordi con Orfeo… - tvblogit : Fiorello scherza e provoca su Instagram: “Niente programma, avevo preso accordi con Orfeo… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Come spesso accade quando si parla del mattatore siciliano, ildiha catalizzato l’attenzione ancora prima di iniziare (e ancora prima di essere ufficializzato in palinsesto). Un rincorrersi di notizie e smentite che dura da alcuni mesi per il ritorno su Rai 1 dello showman che, per una serie di motivi, si sta rivelando particolarmente difficile.Inizialmente al nuovo, composto da 4 puntante, mancava solamente l’ufficialità (c’era anche una data di partenza, lunedì 19 Novembre), poi la notizia degli intoppi burocratici con il Comune di Roma per la concessione dell’area dove realizzare il teatro-tenda che avrebbe dovuto ospitare lo show (Tor Di Quinto) ha raffreddato di nuovo gli animi. Il 22 Agosto è arrivata la clamorosa indiscrezione di Chi che dava ilpraticamente in soffitta per incomprensioni con la rete. Indiscrezione smentita dallo ...