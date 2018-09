FIFA 19 | tra le novità c' è la modalità survival e ben due livelli oltre leggenda

FIFA 19 : scopri come eseguire la skill “Disguise Trap” : Primo video tutorial dedicato alle skill di Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire la skill Disguise Trap, una delle mosse abilità più semplici ma efficaci di Fifa 19 ? Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Chi ha prenotato la Champions […] L'articolo Fifa 19: scopri come eseguire la skill “Disguise Trap” proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 – Il Viaggio : ecco il nuovo trailer! : EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla modalità Il Viaggio – The Journey Alex Hunter fa il suo ritorno in Fifa 19 nella modalità Il Viaggio: Campioni, insieme a Danny Williams e Kim Hunter come personaggi giocabili. Prova a vincere la UEFA Champions League e la Fifa Women’s World Cup France 2019(TM) giocando […] L'articolo Fifa 19 – Il Viaggio: ecco il nuovo trailer! proviene da I Migliori di Fifa.

La Serie A torna su FIFA 19 : accordo tra Lega e EA Sports. Tutte le novità : Ora è ufficiale: la Serie A TIM sarà presente nell'edizione 2019 di FIFA, il più celebre videogioco sul calcio. La notizia è stata diffusa dalla Lega Serie A, che ha annunciato la nuova partnership ...

MODRIC - IL REAL DENUNCIA L'INTER ALLA FIFA/ Ultime notizie - i nerazzurri : "Mai trattato il croato" : MODRIC, il REAL DENUNCIA l’Inter ALLA FIFA. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Il caso Modric finisce in ‘tribunale’ - è guerra tra Real Madrid e Inter : la FIFA conferma : Un membro della FIFA ha riferito come sia arrivato un fascicolo del Real Madrid nei confronti dell’Inter per il comportamento tenuto con Luka Modric E’ guerra legale tra Real Madrid e Inter, il caso Modric infatti rischia di creare una situazione di tensione tra il club nerazzurro e quello spagnolo. Secondo quanto riferito da un membro della FIFA alla Press Association Sport, sul tavolo del massimo organo calcistico del pianeta ...

FIFA 18 : aggiornamento trasferimenti mercato estivo del 17 agosto : Come accade ogni anno anche questa volta EA Sports sta procedendo ad aggiornare il database di Fifa 18 Ultimate Team con gli ultimi trasferimenti del mercato estivo. Fifa 18: trasferimenti estivi #4 Ecco di seguito alcune delle card dei trasferimenti rilasciate fra dal 10 al 17 agosto Questo aggiornamento rose riguarda solo la modalità Ultimate […] L'articolo Fifa 18: aggiornamento trasferimenti mercato estivo del 17 agosto proviene da I ...

Prime polemiche FIFA 19 - stella della Premier League si lamenta della propria trasposizione : Continua a crescere esponenzialmente la febbre da FIFA 19, il simulatore calcistico curato da ormai decenni dai ragazzi di Electronic Arts. Una sinergia, quella tra calcio e il publisher statunitense e lo sport, che non manca di rinnovarsi ogni dodici mesi, con gli sport più in vista che ricevono la loro consueta trasposizione digitale, utile a foraggiare le voglie delle folte masse di giocatori. Un capitolo che è chiamato a un vero e proprio ...

FIFA 19 : Alex Hunter approda al Real Madrid nel primo trailer della modalità Il Viaggio : Con l'arrivo della licenza della Champions League e il rinnovo della partnership con Cristiano Ronaldo, in molti pensavano che il nuovo capitolo della modalità Il Viaggio in FIFA 19 si sarebbe concentrato sul Real Madrid.Il club spagnolo ha vinto la massima competizione europea negli ultimi tre anni, e facendo approdare il giovane Alex Hunter alla corte dei Blancos EA Sports avrebbe potuto sfruttare al meglio l'accordo con Ronaldo per utilizzare ...

FIFA 18 : aggiornamento trasferimenti mercato estivo #3 : Come accade ogni anno anche questa volta EA Sports sta procedendo ad aggiornare il database di Fifa 18 Ultimate Team con gli ultimi trasferimenti del mercato estivo. Fifa 18: trasferimenti estivi #3 Ecco di seguito la lista, in aggiornamento, del terzo gruppo di trasferimenti effettuati in FUT. Ricordiamo che a partire dalla data di rilascio di […] L'articolo Fifa 18: aggiornamento trasferimenti mercato estivo #3 proviene da I Migliori di ...

FIFA 19 e le microtransazioni - pronta una nuova tempesta per Electronic Arts? : Sono settimane molto calde per FIFA 19, il nuovo capitolo dell'annuale simulatore calcistico curato da Electronic Arts che, come di consueto, animerà la scena videoludica a partire dagli ultimi giorni del mese di settembre. Gli ultimi giorni hanno portato alla luce alcuni aspetti del gioco, con le prove concesse alla stampa che hanno permesso di avere una panoramica alquanto esaustiva in merito a quelle che saranno le feature incluse in questo ...

Anteprima FIFA 19 : Video Gameplay Di 10 Minuti Mostra Le Novità : Trapela un Video Gameplay di FIFA 19: filmato di 10 Minuti Mostra nuovo menù e grafica. Vediamo diversi Minuti di una finale di Europa League in FIFA 19. Video Gameplay FIFA 19 in Anteprima Grandi Novità arrivano per tutti i fan di FIFA 19. A sorpresa, a più di un mese dall’arrivo sul mercato di FIFA 19, trapela […]

FIFA 19 : con il Team Press si cercherà di contrastare chi esagera con la “melina” : Una delle novità più interessanti di Fifa 19 è sicuramente il nuovo sistema di gestione delle tattiche, denominato Dynamic Tactics. Durante un’intervista rilasciata al sito Gamereactor, Matt Prior, creative director di Fifa 19, ha sottolineato come fra le opzioni disponibili ne sarà presente una denominata “Team Press”, ossia Pressing di squadra, che è stata pensata per […] L'articolo Fifa 19: con il Team Press si ...