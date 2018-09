eurogamer

: FIFA 19: potrebbe essere stata svelata la data della demo #FIFA19 - Eurogamer_it : FIFA 19: potrebbe essere stata svelata la data della demo #FIFA19 -

(Di lunedì 3 settembre 2018)19 secondo alcune indiscrezioni sarebbe per giungere sotto forma di, per la gioia di tutti coloro che scalpitano all'idea di provare il gioco in cui campeggia CR7 con la maglia bianconera.Stando a quanto riportato da VG247, la. Secondo il portale Trueachievements ladi19 sarà disponibile a partire dal prossimo 13 settembre.Vale la pena ricordare che non vi è alcun comunicato ufficiale in merito, EA tace per cui non ci è dato sapere quali squadre potremo provare nella, né laufficialedel gioco.Read more…