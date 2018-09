FIFA 19 | ecco la colonna sonora ufficiale | c’è anche il rapper Ghali

Caso Modric-Inter - interviene la FIFA : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Vuoi mettere le mani su Fifa 19 in anticipo? Nonostante Fifa 19 esca in tutto il mondo il 28 settembre, ci sono vari modi per anticipare tutti e giocare al gioco di calcio più popolare al mondo prima di quella data. Per giocare al gioco completo il prima possibile, iscriviti ad Origin Access Premier e

Ecco i requisiti PC di FIFA 19 e nuovo video modalità survival : Sarebbero trapelati i requisiti PC di FIFA 19: a rivelarli la fonte cinese ItHome. Pare che il popolare gioco di calcio non faccia troppe richieste in termini di CPU e VRAM, ma ha "fame" di RAM, dato che le richieste minime si attestano a 8 GB. Questo significa che per giocare a FIFA 19 decentemente con tutta probabilità avrete bisogno di almeno 10 GB di RAM, anche con una CPU meno potente. Il peso dell'installazione sarà di circa 50 GB, ma ...

FIFA 19 : ecco la modalità Survival in un nuovo video di gameplay : Tra le novità che FIFA 19 proporrà ai giocatori, troviamo un manipolo di modalità inedite per il comparto Calcio d'inizio che permetterà di scendere in campo con regole a dir poco pittoresche, e una di queste, Survival, si è mostrata oggi per la prima volta in un nuovo video di gameplay che saprà sicuramente soddisfare la vostra curiosità.In Survival, ogni gol che segneremo comporterà l'espulsione di un nostro giocatore scelto in maniera ...

EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19. In questo video lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come eseguire alcune delle nuove esultanze presenti in Fifa 19! Continuate a seguirci per ulteriori

EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla modalità Il Viaggio – The Journey Alex Hunter fa il suo ritorno in Fifa 19 nella modalità Il Viaggio: Campioni, insieme a Danny Williams e Kim Hunter come personaggi giocabili. Prova a vincere la UEFA Champions League e la Fifa Women's World Cup France 2019(TM) giocando

EA Sports ha annunciato la presenza di oltre 200 nuovi face scan per la Liga spagnola: si tratta di una novità che farà felici tanti appasionati di questo videogame che vedranno così finalmente riprodotti alla perfezione alcuni dei loro beniamini. Per coloro che sono curiosi e vogliono sapere come vengono effettuate tali operazioni ecco un'intervista

FIFA 19 - ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus : Il passaggio di Ronaldo alla Juventus ha creato qualche problema a Ea Sports, la casa produttrice di Fifa. L'articolo Fifa 19, ecco la copertina con Cristiano Ronaldo in maglia Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Anche quest'anno in Fifa 19 sono presenti le speciali card "Ones to Watch" riservate a coloro che sono stati protagonisti di alcuni dei colpi di mercato più interessanti di questa estate. Le card OTW, introdotte per la prima volta in Fifa 17, si contraddistinguono dalle altre per una particolare caratteristica: il rating overall e le statistiche

EA Sports ha avvisato, tramite un messaggio visibile fra l'altro anche sulla Web App, che tutti gli utenti che dalle ore 19 CEST del 3 agosto, alle 19 CEST del 15 agosto, giocheranno in almeno 5 giorni diversi un match nella modalità Ultimate Team, riceveranno 4 divise in regalo in FUT 19 non appena verrà

FIFA 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Una delle novità più interessanti relative al gameplay di Fifa 19 è quella relativa alla gestione delle tattiche a cui EA Sports ha dato il nome di Dynamic Tactics Si tratta di un sistema completamente rinnovato che mette a disposizione degli utenti gli strumenti che consentono loro di impostare approcci tattici differenti, di personalizzare in

Secondo speciale dedicato alle novità nel gameplay di Fifa 19: stavolta è il turno del nuovo sistema di tiro, sistema a cui EA Sports ha dato il nome di Timed Finishing Questo nuovo meccanismo permette, se si ha un ottimo tempismo, di ottenere tiri più potenti e più precisi . Questa è la descrizione che EA

Cristiano Ronaldo alla Juventus - FIFA 19 cambia : ecco come : Non solo un calciatore, CR7, ma una vera e propria azienza capace di muovere folle e denari in qualsiasi posto del mondo. Il portoghese è forse l'unico a stravolgere anche la storia dei videogames.