Fico | su migranti M5s non andrà in là

Fico incassa applausi Dem : sbagliata attesa su migranti Diciotti : Roma, 3 set., askanews, - 'Non c'è dubbio che dalla Diciotti le persone dovevano scendere sul territorio italiano il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo. E' una questione su cui ...

Migranti - Fico : isolato? Conosco M5s - non mi frega di Salvini : Roma, 3 set., askanews, - 'Non ho bisogno di difesa, di creare la polemica continuamente, non me ne frega neanche di rispondere a Salvini... Il Movimento Cinque stelle io l'ho costruito, Conosco il ...

Migranti - Fico : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : ... non si racconti chi sono queste persone, perché partono, che tipo di idea abbiamo di mondo". Sulla Libia "ora siamo sull'orlo di una nuova questione di guerra civile che - ha continuato Fico - ci ha ...

Fico alla Festa dell'Unità : sui migranti il M5S troppo in là non potrà andare : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla Festa...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? Tutti i migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua divergenza di opinioni con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Alle Europee? ...

[L'analisi] La polveriera Libia : rischiamo di perdere anche Tripoli. E il trafFico di migranti è diventato una industria : ... è un tema fondamentale per noi ma la stabilizzazione della Libia, che passa dalle esportazioni di petrolio, non lo è di meno: senza una ripresa dell'economia è assai difficile convincere le milizie ...

Migranti : Lucente (Fdi) - Pd pensa a loro non a italiani in difFicoltà : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - "Dopo le sfilate degli esponenti del centrosinistra sulla Diciotti, oggi si sono svolte quelle in piazza San Babila, a Milano: il Pd ormai si muove solo per gli immigrati. Per loro prepara manifestazioni, scioperi della fame, marce arcobaleno e passerelle sulle navi (co

DI MAIO : “REDDITO DI CITTADINANZA NEL 2019”/ Migranti e Ue - ministro M5s : "Fico? esecutivo sincero" : Luigi Di MAIO a tutto campo: "reddito di CITTADINANZA a tutti nel 2019, come la flat tax". Vicepremier M5s sfida l'Ue, "pronti a violare tetto 3% deficit": il punto su Autostrade e Migranti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Non solo Fico : nel M5S vari parlamentari critici sulla 'linea Salvini' sui migranti : La vicenda della nave Diciotti, ormeggiata per giorni nel porto di Catania, è giunta ormai a conclusione. Un episodio che ha visto, fra le sue molte conseguenze politiche, anche l'emergere di una differenza di vedute piuttosto sostanziale fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico. La terza carica dello Stato è risultato essere dei pochi 'big' nazionali pentastellati ad aver proferito pubblicamente ...

Migranti nave Diciotti - Roberto Fico : 'Le 177 persone devono sbarcare' : Le 177 persone devono poter sbarcare. Non possono più essere trattenute a bordo. Poi si procedera' alla ricollocazione. Il tweet, scritto a chiare lettere, è del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. L'esponente del M5S è del parere che la contrattazione per il ricollocamento con gli altri Stati membri della UE possa prore senza problemi, anche se viene concesso ai Migranti di sbarcare al porto di Catania dove la nave Diciotti ha ...

Salvini incontrerà Orban a Milano per parlare di migranti - e chiude la polemica con Fico - : Sui migranti 'alla faccia del Pd, non siamo certo soli. La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A metà settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno europei, e lì lo si ...

Salvini incontrerà Orban a Milano per parlare di migranti (e chiude la polemica con Fico) : Sui migranti "alla faccia del Pd, non siamo certo soli. La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A metà settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno europei, e lì lo si vedrà. Io, nei prossimi giorni, incontrerò Viktor Orban a Milano". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che al 'Corriere della sera' spiega: "Ci sarà ...

Fico-Salvini : è sfida sui migranti della Diciotti - intanto scendono i minori : 2 Roberto Fico interviene a gamba tesa nella sempre più delicata vicenda dell'unita' Diciotti della Guardia Costiera, a cui viene negato lo sbarco [VIDEO] del suo carico di migranti: in un braccio di ferro che finora ha visto coinvolti Salvini, ministro degli Interni, e Toninelli, competente su porti e Guardia Costiera, è subentrato nel pomeriggio di ieri la terza carica dello Stato, Roberto Fico, che gia' in passato si era ...