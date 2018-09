Fico | “Non me ne frega niente di rispondere a Salvini | sui migranti M5s non andrà oltre”

MotoGp – Petrucci - la caccia al podio e le difFicoltà Yamaha : “non è proprio così non competitiva” : Danilo Petrucci la voglia di lottare con i migliori e le problematiche Yamaha: le parole del ternano del team Pramac nel weekend del Gp della Gran Bretagna Tutto pronto a Silverstone per il 12° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp dopo una settimana di relax post Gp d’Austria. Al Red Bull Ring Jorge Lorenzo ha portato sul gradino più alto del podio la sua Ducati, battendo Marquez dopo una lotta appassionante. A Silverstone ...

Diciotti - nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

MotoGp - Jarvis catastroFico sul ‘disastro’ Yamaha : “non possiamo dare ai piloti la moto che meriterebbero” : Dopo il Gp d’Austria, a commentare i problemi della Yamaha anche il team manager della scuderia giapponese Lin Jarvis Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si fa ...

Fico smarca i 5 Stelle da Salvini : “Siamo forze distinte e alternative”. Tav? “Non dimentichiamo la battaglia per il no” : “Siamo forze politiche ben distinte e alternative”. E’ il presidente della Camera Roberto Fico a tracciare una linea identitaria tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Sui migranti, sulle grandi opere come la Tav, sulla legge Mancino, sulla legge sul caporalato. E’ la terza carica dello Stato (non per la prima volta) a far sentire più forte la voce del Movimento. Questa volta lo fa con un’intervista a Repubblica, ...

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità. Domani incontro presidente del Parlamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...

Abolizione vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taglio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...