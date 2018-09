Fico difende accoglienza e diventa paladino Pd

Barbara Lezzi difende Roberto Fico : "Caro Salvini - nessuno deve impartire lezioni alla terza carica dello Stato" : Matteo Salvini contro Roberto Fico diventa un caso dentro i 5 Stelle. Non la pensa così il ministro dell'Interno, che stamattina intervistato da Rtl 102.5 sottolineava che il presidente della Camera "ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".A muoversi nel Governo a difesa di Fico è Barbara Lezzi, ministro del Mezzogiorno: "Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo ...

Fico replica a Salvini : "Io eletto per difendere dignità umana" : A Matteo Salvini che lo ha invitato a "fare il suo lavoro da Presidente della Camera" che a fare il ministro dell'Interno ci pensa lui, Roberto Fico ha risposto, poco dopo la diretta del vicepremier e leader del Carroccio, con un tweet in cui ha scritto: "Buona notizia che il governo abbia deciso di far scendere i minori dalla Diciotti. Per me far il presidente della Camera significa fare sì che lo Stato non rinneghi mai principi fondamentali ...

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e paciFico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

Fico difende le Ong e chiede solidarietà - la rete lo copre d'insulti : "Boldrino" : Basta farsi un giro su Twitter per vedere che il paragone è stato fatto già migliaia di volte in poche ore. Fico difende il lavoro delle Ong, e sui social lo si schernisce dandogli della Boldrini, un po' in ogni declinazione. Apre le danze Giorgia meloni, leader di Fratelli d'Italia: "Aggiornaci anche quando vai in visita dai terremotati italiani" e poi l'hashtag: "#Boldrino" in chiusura ...