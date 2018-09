Fico | Diciotti? dovevano scendere subito

Fico : «Dalla Diciotti i migranti dovevano scendere il primo giorno» : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla festa...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Contatti Fico-Di Maio sul caso Diciotti : I Contatti sono in corso già da ieri. Roberto Fico sta tenendo un filo diretto con Luigi Di Maio sugli sviluppi della vicenda della nave Diciotti. Il presidente della Camera prova a esercitare la sua moral suasion per una rapida soluzione umanitaria. I colloqui vengono definiti cordiali, ma è inevitabile che lo scontro verbale dei giorni scorsi fra Roberto Fico e Matteo Salvini, senza un intervento di Di Maio a difesa dell'amico e ...

"In molti dalla parte di Fico" Diciotti - 5 Stelle contro Salvini : Il caso della Diciotti spacca il m5s al suo interno. Le parole di Roberto Fico, castigate da Matteo Salvini in una diretta facebook, hanno creato un solco di fuoco tra i parlamentari grillini favorevoli allo sbarco dei migranti a Catania e quelli contrari... Segui su affaritaliani.it

Diciotti - M5S diviso. Vince linea Di Maio-Salvini - De Falco e Fico contrari : Di Maio senz'altro è in buona fede e vorrà stemperare una vicenda che per nulla al mondo deve dividere la macchina pentastellata, ma le parole hanno un peso e la forma pure. Se il presidente della ...

Diciotti - demenziali gli attacchi del Pd a Roberto Fico. Con lui bisogna fare sponda : Matteo Salvini contro tutti: Giuseppe Conte, Sergio Mattarella, Enzo Moavero, Roberto Fico, il Pd. Ma andiamo con ordine. Molto della politica si gioca nei non detti o in ciò che è detto in maniera implicita. Quando Salvini dice “non con il mio consenso”, è un avviso al lavorio sotto traccia che Conte – con la preoccupazione palpabile del Colle – ha compiuto fino a quando è stato messo alle strette da Salvini: il premier ...

Di Maio sul caso Diciotti : "Fico ha diritto di parlare - ma Governo è compatto. Non cerchiamo casus belli - però l'Ue ci prende in giro" : Il Governo italiano non cede sul caso Diciotti. Mentre 150 migranti attendono sulla nave di sapere quale sarà il loro futuro, l'Italia aspetta una risposta dagli altri stati dell'Unione europea. Ieri la Germania si era dichiarata disponibile ad accogliere una parte delle persone a bordo se anche altri Paesi avessero fatto lo stesso. E la decisione degli altri Stati potrebbe essere diffusa oggi, dopo la riunione in programma a Bruxelles.Di ...