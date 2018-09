Fico | Dalla Diciotti dovevano scendere tutti subito

Il Presidente Fico ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : ... se, di fronte al degrado o alle ingiustizie, lo Stato è colpevolmente latitante e le Istituzioni e la politica non sanno farsi carico dei diritti e delle esigenze dei cittadini; se, già nelle ...

Fico : «Dalla Diciotti i migranti dovevano scendere il primo giorno» : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla festa...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Migranti - Fico : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : ... non si racconti chi sono queste persone, perché partono, che tipo di idea abbiamo di mondo". Sulla Libia "ora siamo sull'orlo di una nuova questione di guerra civile che - ha continuato Fico - ci ha ...

"Dalla nave Diciotti dovevano scendere subito" : applausi per Fico alla Festa Pd di Ravenna : "Non c'è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo". ...

Libia - Salvini e Fico contro Macron : «Problema ereditato dalla Francia» : Il vice premier critica la politica francese: «Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace». Fico: «Da Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno»

US Open – Novak Djokovic a cuore aperto : dalla morte della prima allenatrice alle difFicoltà economiche della famiglia : Novak Djokovic rivela alcuni dettagli intimi del suo passato: dalla morte della sua prima allenatrice alle difficoltà economiche patite dalla sua famiglia, nonchè la paura della guerra Siamo abituati a vedere Novak Djokovic sempre allegro e sorridente, tanto in campo quanto durante interviste e conferenze stampa. Il campione serbo però ha vissuto un passato non di certo semplice, particolarmente in patria. La guerra e le difficoltà ...

M5s - Fico : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa” : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa come politica, come principi e come valori”. Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, prende le distanze dal premier ungherese, che Matteo Salvini ha invitato per un vertice in prefettura a Milano il 28 agosto. Un incontro finalizzato alla collaborazione tra Italia e Ungheria che si fa sempre più forte, soprattutto a ...

"In molti dalla parte di Fico" Diciotti - 5 Stelle contro Salvini : Il caso della Diciotti spacca il m5s al suo interno. Le parole di Roberto Fico, castigate da Matteo Salvini in una diretta facebook, hanno creato un solco di fuoco tra i parlamentari grillini favorevoli allo sbarco dei migranti a Catania e quelli contrari... Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini attacca Fico : «Pensi a fare il presidente della Camera. Dalla Diciotti scendano i bambini» : scontro aperto tra Salvini e Fico. Dopo le parole del pentastellato , che aveva invitato tutti a far scendere i 177 Migranti Dalla Diciotti, il ministro dell'Interno replica, con polemica. «Tu fai il ...

Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti : Il presidente della Camera ha chiesto al governo di far sbarcare le 177 persone che da due giorni sono al centro di un caso nazionale The post Roberto Fico vuole che Salvini faccia scendere i migranti dalla Diciotti appeared first on Il Post.

M5S - Fico si smarca da Salvini : "No alla Tav - noi diversi dalla Lega" : "La Lega conosce la nostra storia, noi la loro. Siamo forze politiche ben distinte e alternative". In una intervista a...

Migranti - Fico : “Sarò sempre dalla parte degli ultimi del Paese e tenderò la mano a tutti” : “Non posso non andare nei luoghi dove c’è la maggiore sofferenza. Per le persone definite ‘ultime’ nel Paese io ci sarò sempre. tenderò sempre la mano a tutti, perché nella mia vita mi è stata sempre tesa una mano quando sono stato in difFicoltà”. Così, durante la cerimonia del Ventaglio, il presidente della Camera, Roberto Fico, si pronuncia sul suo mandato, in riferimento al problema dei più deboli e degli ...

L'Italia chiude porti - gli scafisti cambiano rotta : cala il trafFico Dalla Libia : ' La cruda verità è che la politica del nuovo governo italiano ha cambiato la situazione sul campo ', dicono i giornalisti libici al quotidiano di via Solferino, ' La quasi sparizione delle navi ...