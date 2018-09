Fico alla Festa Pd | Preoccupato per Libia | eredità Francia Migranti

Fico : «Dalla Diciotti i migranti dovevano scendere il primo giorno» : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla festa...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Migranti - Fico : "Dalla Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : ... non si racconti chi sono queste persone, perché partono, che tipo di idea abbiamo di mondo". Sulla Libia "ora siamo sull'orlo di una nuova questione di guerra civile che - ha continuato Fico - ci ha ...

"Dalla nave Diciotti dovevano scendere subito" : applausi per Fico alla Festa Pd di Ravenna : "Non c'è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo". ...

Libia - Salvini e Fico contro Macron : «Problema ereditato dalla Francia» : Il vice premier critica la politica francese: «Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace». Fico: «Da Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno»

Fico alla Festa dell'Unità : sui migranti il M5S troppo in là non potrà andare : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla Festa...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? Tutti i migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua divergenza di opinioni con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Alle Europee? ...

Ravenna - alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta : Si terrà questa sera a Ravenna, alla festa nazionale de L’Unità, un confronto su ‘Le istituzioni per il Paese‘ con il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. Modera Marco Damilano (direttore de L’Espresso). L'articolo Ravenna, alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova alla prova del trafFico dopo il crollo del ponte : nel primo lunedì di settembre code e rallentamenti : Le scuole ancora non sono aperte ma la maggior parte dei genovesi è tornata in città e al lavoro e, in questo primo lunedì di settembre dopo il crollo del ponte Morandi, nel capoluogo ligure si sono registrati problemi dovuti al traffico. I disagi erano stati già annunciati ma quello di oggi è stato il banco di prova di ciò che i genovesi, dopo la tragedia del 14 agosto, dovranno fronteggiare fino a ...

US Open – Novak Djokovic a cuore aperto : dalla morte della prima allenatrice alle difFicoltà economiche della famiglia : Novak Djokovic rivela alcuni dettagli intimi del suo passato: dalla morte della sua prima allenatrice alle difficoltà economiche patite dalla sua famiglia, nonchè la paura della guerra Siamo abituati a vedere Novak Djokovic sempre allegro e sorridente, tanto in campo quanto durante interviste e conferenze stampa. Il campione serbo però ha vissuto un passato non di certo semplice, particolarmente in patria. La guerra e le difficoltà ...

Brennero : governatori - allarme trafFico : ANSA, - BOLZANO, 31 AGO - I governatori Arno Kompatscher, Alto Adige, e Guenther Platter, Tirolo,, assieme ai sindaci dei comuni attraversati dall'autostrada, hanno ribadito durante un incontro a ...

M5s - Fico : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa” : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa come politica, come principi e come valori”. Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, prende le distanze dal premier ungherese, che Matteo Salvini ha invitato per un vertice in prefettura a Milano il 28 agosto. Un incontro finalizzato alla collaborazione tra Italia e Ungheria che si fa sempre più forte, soprattutto a ...

Fico - blitz ad Afragola negli orti sociali dedicati alla vittima della camorra : Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha visitato gli orti sociali che sono stati allestiti nella masseria intitolata ad Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della camorra, ...