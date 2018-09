Fico alla Festa Pd | “Cambiare Dublino ma non verso Orban Diciotti? Tutti i migranti

Ravenna - alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta : Si terrà questa sera a Ravenna, alla festa nazionale de L’Unità, un confronto su ‘Le istituzioni per il Paese‘ con il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. Modera Marco Damilano (direttore de L’Espresso). L'articolo Ravenna, alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova alla prova del trafFico dopo il crollo del ponte : nel primo lunedì di settembre code e rallentamenti : Le scuole ancora non sono aperte ma la maggior parte dei genovesi è tornata in città e al lavoro e, in questo primo lunedì di settembre dopo il crollo del ponte Morandi, nel capoluogo ligure si sono registrati problemi dovuti al traffico. I disagi erano stati già annunciati ma quello di oggi è stato il banco di prova di ciò che i genovesi, dopo la tragedia del 14 agosto, dovranno fronteggiare fino a ...

US Open – Novak Djokovic a cuore aperto : dalla morte della prima allenatrice alle difFicoltà economiche della famiglia : Novak Djokovic rivela alcuni dettagli intimi del suo passato: dalla morte della sua prima allenatrice alle difficoltà economiche patite dalla sua famiglia, nonchè la paura della guerra Siamo abituati a vedere Novak Djokovic sempre allegro e sorridente, tanto in campo quanto durante interviste e conferenze stampa. Il campione serbo però ha vissuto un passato non di certo semplice, particolarmente in patria. La guerra e le difficoltà ...

Brennero : governatori - allarme trafFico : ANSA, - BOLZANO, 31 AGO - I governatori Arno Kompatscher, Alto Adige, e Guenther Platter, Tirolo,, assieme ai sindaci dei comuni attraversati dall'autostrada, hanno ribadito durante un incontro a ...

M5s - Fico : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa” : “Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa come politica, come principi e come valori”. Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, prende le distanze dal premier ungherese, che Matteo Salvini ha invitato per un vertice in prefettura a Milano il 28 agosto. Un incontro finalizzato alla collaborazione tra Italia e Ungheria che si fa sempre più forte, soprattutto a ...

Fico - blitz ad Afragola negli orti sociali dedicati alla vittima della camorra : Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha visitato gli orti sociali che sono stati allestiti nella masseria intitolata ad Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della camorra, ...

Maltempo - Coldiretti Basilicata : allevamenti in difFicoltà e danni alla produzione di pomodoro : danni alle campagne in Basilicata, a causa dell’ultima ondata di Maltempo di agosto che ha colpito, in entrambe le province, con nubifragi e grandinate. La Coldiretti regionale segnala criticità provocate dalle piogge torrenziali lungo la strada comunale “Salandra-Campa” e l’arteria provinciale di collegamento Salandra-Basentana, in provincia di Matera, che risultano interrotte: ciò crea disagio ad almeno tre aziende ...

Delrio a Fico : subito Conte alla Camera : 18.35 "Il presidente del Consiglio Conte venga con urgenza alla Camera a riferire ulla vicenda della nave Diciotti". Lo chiede al presidente della Camera Fico il capogruppo del Pd Delrio. "Siamo al quinto giorno di blocco nel porto di Catania e le condizioni dei profughi a bordo sono sempre più preoccupanti.E' stato sorpassato ogni limite di umanità e di rispetto delle regole. Conte deve rispondere in Aula di un comportamento inaccettabile ...

"In molti dalla parte di Fico" Diciotti - 5 Stelle contro Salvini : Il caso della Diciotti spacca il m5s al suo interno. Le parole di Roberto Fico, castigate da Matteo Salvini in una diretta facebook, hanno creato un solco di fuoco tra i parlamentari grillini favorevoli allo sbarco dei migranti a Catania e quelli contrari... Segui su affaritaliani.it

Bologna - pc rubato al bimbo disabile. Verratti lo ricompra con un boniFico alla scuola : L'aiuto inaspettato Marco Verratti Veniamo ora alla buona notizia. Anzi, alle buone notizie. Dopo aver letto sul Corriere dell'appello ai ladri fatto da Gianluca Dall'Osso , il papà di Andrea, alunno ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : Italia in difFicoltà - altre eliminazioni al primo turno. Perdono Cavallaro e Alaoma : L’Italia prosegue in maniera fallimentare i Mondiali Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi sono saliti sul ring due azzurri, entrambi impegnati negli ottavi di finale delle rispettive categorie, e sono arrivate due nette sconfitte per 5-0: sei azzurri sono stati convocati per la trasferta in terra magiara, cinque sono stati eliminati al primo turno e il sesto deve ancora debuttare (domani ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e trafFico in tilt : Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l’allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall’acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo ...

Salvini : ‘Fico? Fa il contrario del M5s’. Silenzio di Di Maio - reazione di Lezzi : ‘Non dia lezioni alla terza carica dello Stato’ : “Nessuno deve dare lezioni alla terza carica dello Stato”. Barbara Lezzi, ministra per il Sud del Movimento 5 stelle, è l’unica esponente grillina del governo a essere intervenuta in difesa di Roberto Fico subito dopo gli attacchi del collega al Viminale Matteo Salvini. Il botta e risposta delle ultime ore ha avuto come oggetto il caso della nave Diciotti, da tre giorni bloccata nel porto di Catania senza che ai 150 migranti a ...

Barbara Lezzi difende Roberto Fico : "Caro Salvini - nessuno deve impartire lezioni alla terza carica dello Stato" : Matteo Salvini contro Roberto Fico diventa un caso dentro i 5 Stelle. Non la pensa così il ministro dell'Interno, che stamattina intervistato da Rtl 102.5 sottolineava che il presidente della Camera "ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".A muoversi nel Governo a difesa di Fico è Barbara Lezzi, ministro del Mezzogiorno: "Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo ...