Fico a festa Pd | Cambiare Dublino | non verso Orban Migranti | i tre punti da

Festà dell'Unità - il presidente della Camera Fico strappa applausi ai dem : Accoglienza calorosa per il presidente della Camera Roberto Fico alla Festa dell'Unità di Ravenna. applausi e abbracci da parte dei militanti dem per il pentastellato, le cui posizioni politiche su ...

Fico alla Festa Pd : "Preoccupato per Libia - eredità Francia"/ "Migranti Diciotti dovevano scendere subito" : Fico alla Festa Pd: "Preoccupato per Libia, eredità Francia". Ultime notizie, il presidente della Camera: "Migranti Diciotti dovevano scendere subito"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:06:00 GMT)

Fico a festa Unità : migranti della Diciotti dovevano scendere subito - : Il presidente della Camera, ospite tra gli applausi all'evento del Pd, è tornato sul caso della nave della Guardia Costiera: "Non si doveva aspettare". Poi attacca la Francia: "Ci ha lasciato il ...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Applausi e abbracci per Fico a festa Pd : ANSA, - RAVENNA, 3 SET - Un convinto applauso ha accolto l'ingresso del presidente della Camera Roberto Fico nella sala dibattiti della festa Pd di Ravenna, dove partecipa ad un incontro con Graziano ...

"Dalla nave Diciotti dovevano scendere subito" : applausi per Fico alla Festa Pd di Ravenna : "Non c'è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo". ...

Fico alla Festa dell'Unità : sui migranti il M5S troppo in là non potrà andare : Riceve appalusi e abbracci e domande su Luigi Di Maio: «Quest'alleanza con la Lega regge? Va tutto bene?». E il presidente della Camera Roberto Fico, a suo agio alla Festa...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? Tutti i migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua divergenza di opinioni con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Alle Europee? ...

Ravenna - alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta : Si terrà questa sera a Ravenna, alla festa nazionale de L’Unità, un confronto su ‘Le istituzioni per il Paese‘ con il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. Modera Marco Damilano (direttore de L’Espresso). L'articolo Ravenna, alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Islam - per la festa del sacriFico scorrono sangue e tanti soldi : Un fiume di sangue e di soldi per la festa del sacrificio, la tradizionale ricorrenza che l'Islam prevede per ricordare il sacrificio richiesto ad Abramo.Il primo allarme in Lombardia è partito con il caso di due due cittadini marocchini di 46 e 39 anni fermati ad Alagna dai carabinieri di Garlasco per il reato di macellazione abusiva o clandestina. Dopo l'episodio del pavese le segnalazioni si sono moltiplicate. A Loano M. M., di origini ...

"Risintonizziamoci". Alla Festa Pd a Ravenna ci saranno anche Bersani e Veltroni - Casellati e Fico - Giorgetti e Gelmini : Oltre ai vertici del partito, agli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, e agli esponenti di tutte le diverse correnti dem, ci sarà il fondatore del Pd, Walter Veltroni, ma anche il grande ex Pier Luigi Bersani. Ci saranno la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Ci sarà il sottosegretario Alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e la capogruppo Alla Camera di Forza ...

Pd - a Festa Ravenna Fico e Casellati : ANSA, - BOLOGNA, 22 AGO - Ci saranno sia il presidente della Camera, Roberto Fico, che la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, tra gli ospiti della Festa Nazionale dell'Unità, a ...

Lecce - Festa di Sant'Oronzo 2018 : programma della tre giorni e Piano del TrafFico : Le tre Porte della città, Porta Napoli, Porta San Biagio e Porta Rudiae, richiameranno i visitatori con spettacoli di danza, musica e con il mercatino del vintage e del modernariato. Anche in ...