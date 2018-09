Festival di Venezia 2018 | Bianca Balti | Madalina Ghenea e Elio con il mantello in rosso

Recensione di 'Frères ennemis' - film francese candidato al Festival di Venezia 2018 : Frères ennemis è la storia di due amici nati e cresciuti in una periferia in cui governa la norma del narcotraffico. Quante volte abbiamo notato le diverse inclinazioni di questa stessa trama? Questa volta è il produttore David Oelhoffen a presentare la pellicola [VIDEO], senza farsi prendere dalla tensione della ricerca dell'atipicita' ad ogni costo, e occupandosi sopratutto della rappresentazione cinematografica, che è inquieta al punto ...

Festival di Venezia 2018 - The Sisters Brothers di Jacques Audiard western spassoso e catartico (e per noi possibile Leone d’oro) : Metti due cacciatori di taglie che dopo il lungo inseguimento di un ricercato vedono improvvisamente l’oceano. Metti un cowboy killer che piange per il suo cavallo morto. Metti che lo stesso cowboy appena sveglio si lavi i denti e che prima di addormentarsi si masturbi sotto il mantello accampato in mezzo al bosco sotto le stelle. The Sisters Brothers, il film diretto da Jacques Audiard (Palma d’Oro a Cannes nel 2015 per Deephan), in Concorso a ...

Giulia De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea Damante VIDEO : VIDEO Giulia De Lellis al Festival di Venezia parla di Andrea Damante Giulia De Lellis ha replicato all’ultimo complimento di Andrea Damante. Al Festival di Venezia, dove ha sfilato sul red carpet come testimonial Bluemarine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ringraziato il Deejay veronese. Solo qualche giorno fa, sempre in Laguna, Damante aveva […] L'articolo Giulia De Lellis al Festival di Venezia ringrazia Andrea ...

Uomini e Donne : perché Giulia - Camilla - Marco e Beatrice sono al Festival di Venezia : Uomini e Donne: cosa fanno Giulia De Lellis, Camilla Mangiapelo, Marco Fantini e Beatrice Valli al Festival di Venezia I personaggi di Uomini e Donne arrivano dappertutto, anche al Festival del cinema di Venezia. Per l’edizione 2018 sono sbarcati in laguna l’ex corteggiatrici Camilla Mangiapelo, Giulia De Lellis e Beatrice Valli. Ma pure gli ex […] L'articolo Uomini e Donne: perché Giulia, Camilla, Marco e Beatrice sono al ...

Festival di Venezia 2018 - L’amica geniale : qualità da vendere nello sguardo condiviso di Saverio Costanzo ed Elena Ferrante : “Noi femmine siamo meglio dei maschi, dimostratelo bambine!”. Così chiedeva l’illuminata maestra Oliviero e le sue “prescelte” Lila e Lenù non la deludono: intelligenti e preparate stendono tutti alla gara di classe. C’è qualità da vendere nella condivisione di sguardo Ferrante-Costanzo applicata a L’amica geniale, l’attesissima serie tv ispirata all’omonimo primo bestseller della tetralogia della più letta e misteriosa scrittrice italiana ...

Festival di Venezia 2018 - il regista de L’Amica Geniale rivela : “Elena Ferrante ha collaborato alla sceneggiatura via mail” : “Ho cercato di prediligere il racconto assecondandone svolte e movimenti dei personaggi. Questa è una trasposizione che tenta di riconsegnare agli spettatori le grandi scene del romanzo di Elena Ferrante da cui la serie è tratta”. Parola di Saverio Costanzo, che ha firmato la regia degli otto episodi della serie tratta da “L’Amica Geniale” il best seller della misteriosa autrice italiana, la cui identità che si cela ...

Festival di Venezia 2018 - lo scioccante Suspiria di Guadagnino è ambizioso e di difficile codifica. Che ne penserà Dario Argento? : Tremate, tremate, le streghe son tornate. Suspiria, l’incubo cinematografico di Luca Guadagnino, sciocca Venezia 75. Già si sapeva, ma è utile ribadirlo. Protagoniste di Suspiria versione Guadagnino, e versione Argento, sono delle signore streghe. Chiaro, non quelle con il pentolone e le code di ramarro sul fuoco. Bensì le insegnanti del prestigioso istituto di danza berlinese Markos che nel 1977 accolgono come nuova promettente allieva ...

Festival di Venezia 2018 - Peterloo di Mike Leigh : “Ogni giorno ci troviamo davanti al potere che viene tolto al popolo” : Altro scarto di Cannes. Si dice in giro. Peterloo non faceva per loro, avrebbero spiegato dalla Croisette. Invece a Venezia 75, in Concorso, il tredicesimo film di Mike Leigh sembra stare molto a suo agio. Un dramma storico, potente e tragico, disegnato sulla traiettoria alto/basso, aristocrazia/popolo, che attraversava e connotava in modo totalizzante l’Inghilterra del 1819. Inquadrature di masse, seppur con i ritocchi in digitale a ...

Festival di Venezia 2018 - Dakota Johnson e Tilda Swinton al Lido con Luca Guadagnino : è il giorno di “Suspiria” : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia che da venerdì ha dato solo alcuni momenti di tregua (senza impedire a Lady Gaga un red carpet spettacolare davanti alla Sala Grande e un saluto agli spettatori anche nella successiva proiezione al Palabiennale), arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario ...

