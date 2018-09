Festival del Medioevo 2018 | a Gubbio dal 26 al 30 settembre

'Barbari. La scoperta degli altri' - Festival del Medioevo 2018 presentato a Roma : ... è un incontro a ingresso libero che mette in contatto il mondo accademico e la vasta platea degli appassionati in cinque giorni densi di appuntamenti culturali, mostre, esibizioni e spettacoli. Una ...

A Reggio Emilia arriva l'ottava edizione del Dinamico Festival : Il Parco del Popolo e i dintorni del parco si trasformeranno quindi, dal 6 al 9 settembre, in una quattro giorni di spettacoli, concerti, workshop e laboratori, musica, acrobazie, plaid stesi sull'...

Livorno al Festival del Cinema di Venezia : Ruffini con gli attori del Mayor Von Frinzius : Lamberto Giannini e i ragazzi protagonisti di "Up & Down" sono stati premiati durante la rassegna

Gianni Basilio - il rock lucano di Cartagine sul palco Firestone dell’Home Festival : «Un inguaribile sognatore, uno che nella vita cerca di fare pop rock, inseguo i miei sogni a costo di rimanerci sotto, non mollo un centimetro. Sono un cantautore lucano, chitarrista e uno scrittore»: così si definisce Gianni Basilio, star e vincitore del Road to the Main Stage, il contest targato Firestone che l’ha portato prima a suonare dal palco di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano la sua Cartagine e poi per un live su quello ...

Bufera al Festival del Cinema di Venezia 2018 per la presenza di alcune Ex Uomini e donne : I puristi, quegli appassionati di Cinema che aspettano ogni anno di vedere i propri beniamini, star dalla fama internazionale, sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia non hanno apprezzato il fatto di veder comparire sullo stesso tappeto rosso alcuni dei personaggi diventati noti grazie a Uomini e donne. Starlette e influencer varie hanno sfilato di fronte ai fotografi, salutando il pubblico come vere dive o addirittura ...

Gubbio - torna il Festival del Medioevo : ecco il programma : ... Crociate e Jhiad, Chiara e Francesco, Benedetta e Scolastica, Carlo Magno, I viaggi di Marco Polo, Arabi e Scienza, Santo Graal e Dante Alighieri. Mostre Due grandi appuntamenti culturali ...

Si rinnova la magia del Festival : Tantissimi frequentatori hanno prenotato la loro presenza nei giorni del festival, dimostrando il loro apprezzamento per gli spettacoli in cartellone con Michele Placido, Alessandro Quasimodo, Mogol, ...

Orbetello Jazz Festival : la bellezza della musica nella laguna toscana : Uno dei luoghi più suggestivi della toscana sarà riempito della splendida musica Jazz nel mese appena iniziato di settembre. Arriva infatti la seconda edizione di Orbetello Jazz Festival, una rassegna voluta dal Comune di Orbetello per la direzione artistica di Paolo Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e in collaborazione con la Pro Loco lagunare Orbetello, che i prossimi 7, 8 e 9 settembre offre tre imperdibili ...

nel documentario di Minervini la donna più incisiva del Festival : Alla Mostra del Cinema di Venezia è stata la volta del secondo film italiano in concorso, 'What you gonna do when the world's on fire? - Che fare quando il mondo è in fiamme?' del regista Roberto ...

Festival della Mente 2018 - boom di presenze nel centro sarzanese : ... il Festival off inziato lo scorso 26 agosto, coordinato da Virginia Galli e Francesca Giovanelli, che ha affiancato il tradizionale programma della manifestazione con momenti dedicati a spettacoli ...

Sarzana. Festival della Mente : si chiude stasera la XV edizione : chiude oggi la quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività, diretto da Benedetta Marietti

Cerisano. Festival delle Serre - legalità e 'ndrangheta con il giornalista Badolati : Il 3 settembre alle 18:30 infatti, il caposervizio della Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati, aprirà la rassegna internazionale con un'ampia discussione su 'ndrangheta, massoneria deviata, politica ...

Rieti cuore piccante : il Festival del peperoncino più hot dell'estate : Insieme al sapore forte che contraddistingue l'amatissima spezia, il programma prevede anche mostre fotografiche e di pittura, kermesse artistico-letterarie, lezioni di fitness, spettacoli musicali, ...

Le tante facce dell'Home : il Festival musicale che accontenta tutti - mentre l'estate ci saluta : Quante facce ha un festival? Se fatto bene, molteplici. E' il caso dell'Home di Treviso che proprio in virtù della sua offerta così diversificata è capace di cambiare volto da un giorno all'altro. ...