Ferrari | la 250 GTO venduta a ben 41 milioni di euro

Una Ferrari 250 GTO batte ogni record : Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all’asta per la cifra record di 48.405.000 dollari da RM Sotheby’s a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo record mai raggiunto da un’auto all’asta, superando il primato stabilito nel 2014 da un’altra 250 GTO che era passata di mano per 38.115.000 dollari. La vettura […] L'articolo Una Ferrari 250 GTO batte ogni record sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

una Ferrari 250 Gto Scaglietti all'asta per 48 mln $.

Ferrari - all’asta di Monterey una 250 GTO Scaglietti da 60 milioni di dollari : Se tra il 24 e il 25 agosto vi trovaste a passare in quel di Monterey, California, e per caso aveste un conto in banca color verde smeraldo, potreste avere l’occasione di aggiudicarvi all’asta una Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962: il valore stimato oscilla tra i 45 e i 60 milioni di dollari. Sarà battuta sotto il martelletto di Sotheby’s, tra le più grandi case d’asta al mondo: la Rossa in questione è il terzo esemplare della serie 36 GTO, ...

Ferrari 250 MM Berlinetta : un rarissimo esemplare in ottimo stato andrà all'asta a fine mese : L'auto d'epoca di Maranello ha partecipato a un sacco di gare in tutto il mondo Nel 1955, la 250 MM Berlinetta passò a Lohmander dove fu impegnata in un'altra importante gara arrivando nono. In ...