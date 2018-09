Fedez | polemica social con Selvaggia Lucarelli dopo le nozze | ecco cosa è successo

Royal Wedding Italiano - le nozze social di Fedez e Chiara Ferragni ma è polemica per il volo Alitalia : Una festa a Palazzo Nicolaci nel centro storico del comune siciliano, prima del matrimonio. Dopo le polemiche tra Codacons e Alitalia che a Linate riserva un gate alla coppia, iniziano i tre giorni del Royal Wedding all’italiana SIRACUSA – Il matrimonio social per eccellenza e malgrado tutto. #TheFerragnez: la giostra dell’anno, lunapark di una fine estate ‘Italiana’ con tanto di ruota panoramica piazzata nel centro ...

Royal Wedding Italiano - le nozze social di Fedez e Chiara Ferragni ma è polemica per il volo Alitalia : Una festa a Palazzo Nicolaci nel centro storico del comune siciliano, prima del matrimonio. Dopo le polemiche tra Codacons e Alitalia che a Linate riserva un gate alla coppia, iniziano i tre giorni del Royal Wedding all’italiana SIRACUSA – Il matrimonio social per eccellenza e malgrado tutto. #TheFerragnez: la giostra dell’anno, lunapark di una fine estate ‘Italiana’ con tanto di ruota panoramica piazzata nel centro ...

Fedez - il battesimo di Leone/ "Il 30 febbraio - mai" : polemica con Fulvio Abbate ma il rapper vola in Sardegna : Fedez difende Chiara Ferragni contro Fulvio Abbate : "ti cag..no solo se parli di lei". "Esposizione social di Leone ? È una ‘violenza’ come il battesimo , infatti..”. Lo sfogo su Instagram(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Fedez : «Non mi hai stirato la camicia». Chiara Ferragni : «Io non stiro niente». E si scatena la polemica : Fedez e Chiara Ferragni in ascensore, uno spaccato di vita quotidiana tra i futuri sposi condiviso come sempre con i follower su Instagram. In questa occasione, Fedez recrimina: «Non mi...