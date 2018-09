Federica Mogherini | l' annuncio ufficiale | non si candida alle Europee 2019

Paolo Becchi contro Federica Mogherini : 'Fa danni - perché il governo deve mandarla a casa' : Slogan a parte, in quattro anni ha davvero fatto ben poco. Stiamo parlando di Federica Mogherini, l' Alto rappresentante dell' Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in altre parole il ministro degli esteri dell' Ue. La bella statuina della Commissione, una sorta di Madame Silence come l' abbiamo definita il mese scorso in occasione del ...