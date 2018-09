Fecondazione | i bimbi concepiti in provetta a rischio ipertensione arteriosa

Fecondazione : sempre più bimbi in provetta - oltre 13.500 nel 2016 : Grazie alla Fecondazione assistita in Italia nel 2016 sono nati 13.582 bimbi : 2.125 bebè sono nati con Fecondazione omologa e 1.457 con eterologa (cioè con donazione di gameti esterni alla coppia). Un numero che equivale al 2,9% del totale dei nati nel 2016 (secondo l’Istat 474.438). Dal 2015 al 2106 sono aumentate le coppie trattate (da 74. 292 a 77.522), i cicli effettuati (da 95.110 a 97.656) e i anche i bebè nati vivi (da 12.836 ad, ...

Fecondazione : nel mondo nati 8 milioni di bimbi in provetta in 40 anni : A 40 anni dalla nascita di Louise Brown, la prima bimba concepita “in provetta” e nata il 25 luglio 1978, un panel di esperti che monitora i progressi nelle tecniche di riproduzione assistita afferma oggi che nel mondo sono oltre 8 milioni i ‘figli della Pma‘: se ne parla in occasione del congresso dell’European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre) in corso a Barcellona. Louise Brown è nata ...